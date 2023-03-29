На самарском автобусном маршруте № 37 могут появиться дополнительные рейсы

Во вторник, 28 марта, состоялась выездная проверка работы автобусов на льготном муниципальном маршруте № 37.

Выездной мониторинг помогает также определить меры, необходимые для улучшения ритмичности работы транспорта и повышения качества обслуживания пассажиров в целом.

"Если у пассажиров возникает необходимость в дополнительных рейсах, особенно в утренние и вечерние часы пик, проанализируем, в какие промежутки времени такие рейсы нужно организовать, как сделать маршрут более удобным для пассажиров", — подчеркнул заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

"Через социальные сети нам поступил сигнал о том, что горожан не устраивает качество транспортного обслуживания на автобусном маршруте № 37. В частности, были обращения о том, что автобусы работают с увеличенным интервалом. Проверили, в том числе посредством мониторинга данных из системы "ГЛОНАСС", как организованы рейсы. Весь подвижной состав оснащен таким оборудованием. Дополнительно организовали выездную проверку, чтобы наглядно оценить работу маршрута, услышать отзывы о его работе от пассажиров", — сообщил Тапилин.

Ранее на маршруте № 21 введены дополнительные рейсы с остановок "Барбошина поляна", "Юнгородок" и "Станция метро "Кировская". Для улучшения ритмичности работы маршрутов, обслуживающих Красноглинский район, также добавлены утренние рейсы на маршрут № 51 (с остановки "Улица Батайская"). Дополнительные дневные рейсы теперь и на маршруте № 78 (следует от проспекта Кирова до аэропорта "Курумоч", в поселок "Береза").