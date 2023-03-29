16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На самарском автобусном маршруте № 37 могут появиться дополнительные рейсы Экскурсоводам Самарской области вручили первые аттестаты В Самаре состоится серия бесплатных экскурсий Парк "Дубки" в Новокуйбышевске 1 апреля закрывается на ремонт За неделю число заболевших гриппом в Самарской области снизилось на 50%

Общество

На самарском автобусном маршруте № 37 могут появиться дополнительные рейсы

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 марта, состоялась выездная проверка работы автобусов на льготном муниципальном маршруте № 37.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Выездной мониторинг помогает также определить меры, необходимые для улучшения ритмичности работы транспорта и повышения качества обслуживания пассажиров в целом.

"Если у пассажиров возникает необходимость в дополнительных рейсах, особенно в утренние и вечерние часы пик, проанализируем, в какие промежутки времени такие рейсы нужно организовать, как сделать маршрут более удобным для пассажиров", — подчеркнул заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

"Через социальные сети нам поступил сигнал о том, что горожан не устраивает качество транспортного обслуживания на автобусном маршруте № 37. В частности, были обращения о том, что автобусы работают с увеличенным интервалом. Проверили, в том числе посредством мониторинга данных из системы "ГЛОНАСС", как организованы рейсы. Весь подвижной состав оснащен таким оборудованием. Дополнительно организовали выездную проверку, чтобы наглядно оценить работу маршрута, услышать отзывы о его работе от пассажиров", — сообщил Тапилин.

Ранее на маршруте № 21 введены дополнительные рейсы с остановок "Барбошина поляна", "Юнгородок" и "Станция метро "Кировская". Для улучшения ритмичности работы маршрутов, обслуживающих Красноглинский район, также добавлены утренние рейсы на маршрут № 51 (с остановки "Улица Батайская"). Дополнительные дневные рейсы теперь и на маршруте № 78 (следует от проспекта Кирова до аэропорта "Курумоч", в поселок "Береза").

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Фото на сайте

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2