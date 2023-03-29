На самарском автобусном маршруте № 37 могут появиться дополнительные рейсы

Во вторник, 28 марта, состоялась выездная проверка работы автобусов на льготном муниципальном маршруте № 37.
Выездной мониторинг помогает также определить меры, необходимые для улучшения ритмичности работы транспорта и повышения качества обслуживания пассажиров в целом.
"Если у пассажиров возникает необходимость в дополнительных рейсах, особенно в утренние и вечерние часы пик, проанализируем, в какие промежутки времени такие рейсы нужно организовать, как сделать маршрут более удобным для пассажиров", — подчеркнул заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.
"Через социальные сети нам поступил сигнал о том, что горожан не устраивает качество транспортного обслуживания на автобусном маршруте № 37. В частности, были обращения о том, что автобусы работают с увеличенным интервалом. Проверили, в том числе посредством мониторинга данных из системы "ГЛОНАСС", как организованы рейсы. Весь подвижной состав оснащен таким оборудованием. Дополнительно организовали выездную проверку, чтобы наглядно оценить работу маршрута, услышать отзывы о его работе от пассажиров", — сообщил Тапилин.
Ранее на маршруте № 21 введены дополнительные рейсы с остановок "Барбошина поляна", "Юнгородок" и "Станция метро "Кировская". Для улучшения ритмичности работы маршрутов, обслуживающих Красноглинский район, также добавлены утренние рейсы на маршрут № 51 (с остановки "Улица Батайская"). Дополнительные дневные рейсы теперь и на маршруте № 78 (следует от проспекта Кирова до аэропорта "Курумоч", в поселок "Береза").
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.