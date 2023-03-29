В Самарском политехе разрабатывает новые составы взрывчатых веществ

К взрывчатым веществам, использующимся как в гражданских, так и в военных целях, предъявляются в одинаковой степени строгие требования. С одной стороны, они должны быть эффективными, то есть обладать высокой мощностью. С другой — быть безопасными, а значит, устойчивыми к механическим, тепловым и прочим внешним воздействиям. Поиском компромисса занимается научный коллектив инженерно-технологического факультета Самарского политеха.

Когда-то человечество начало применять в качестве взрывчатки "греческий огонь" и дымный порох, затем — пироксилин и нитроглицерин, на основе которого позже изобрели динамиты. Далее люди научились получать тринитротолуол (тротил) и массу других индивидуальных соединений, самые известные из которых пикриновая кислота, тетрил, тэн, гексоген, октоген и гексанитрогксаазаизовюрцитан (CL-20). Однако во все времена разработчики и пользователи стремились свести риск несанкционированного взрывчатого разложения подобных веществ к минимуму. И небезосновательно.

В январе, например, на Чапаевском механическом заводе, выпускающем капсюли-детонаторы, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, сдетонировала взрывчатка, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения. Всего же за последнее столетие на предприятиях "города военной химии" произошло не меньше сотни инцидентов, связанных с авариями на производстве, складах или при транспортировке подобных материалов и изделий. Более того, в условиях боевых действий они случаются чаще, поскольку такие объекты — первоочередные мишени для противника.

Тем выше потребность в высокой степени безопасности веществ на всех этапах их существования без потери эффективности. Ведь взрывчатые вещества используются не только в военном деле, но и в мирной промышленности, для добычи полезных ископаемых или при обработке различных материалов энергией взрыва.

Обострился вопрос безопасности в связи с разработками ядерных боеприпасов, для срабатывания которых используется заряд классического типа. Но сегодня внимание военных и ученых сфокусировано снарядах пониженного риска, которые не взорвутся, даже если в них попадет пуля, раскаленный осколок или пройдет ударная волна от другого взрыва. Для снаряжения таких боеприпасов используют малочувствительные бризантные взрывчатые вещества (МЧБВВ).

Именно над такими составами трудится группа ученых Политеха под руководством старшего научного сотрудника кафедры "Технология твердых химических веществ", кандидата химических наук Владимира Заломленкова. В специальных научно-исследовательских лабораториях синтезируются перспективные малочувствительные бризантные взрывчатые вещества, на основе которых готовят соединения и изучают их характеристики.

"В процессе синтеза взрывчатого вещества необходимо исходить из принципов безопасности и экологичности производства, — поясняет Владимир Заломленков. — Скажем, тот же нитротриазолон при его перекристаллизации не требует дорогих и опасных органических растворителей, вместо них используют воду, поэтому такое производство относительно безопасно и недорого".

Так, если требуется получить низкую стоимость состава, за основу специалисты берут легкодоступное МЧБВВ, такое как нитротриазолон, добавляют к нему не менее доступный тротил, алюминий и другие ингредиенты. Базой же для повышенной термостабильности могут служить гексанитростильбен и октоген, однако и цена в этом случае вырастет.

Политеховцы также решают проблему утилизации опасных отходов, которые образуются при производстве гексогена, в частности, используя их в процессе приготовления водоэмульсионных промышленных ВВ. Это особый класс веществ, создаваемых в виде эмульсии водного раствора окислителя (аммиачной селитры и других), органического горючего и эмульгатора. Готовый продукт представляет собой пасту различной степени вязкости с повышенными экологическими характеристиками и характеристиками безопасности, также их отличает низкая стоимость.

Разработанные в университете рецептуры востребованы в гражданской промышленности, будь то горное дело, нефте- и газодобыча, гидротехническое и дорожное строительство.

Перспективные малочувствительные бризантные взрывчатые вещества:

ТАТБ (триаминотринитробензол) - органическое химическое вещество, представляющее собой желтые кристаллы, нерастворимые в воде, этиловом спирте, бензоле. Разлагается при температуре выше 300 °С.

ДАДНЭ (1,1-Диамино-2, 2-динитроэтилен) — малочувствительное энергоемкое соединение в виде ярко-желтого кристаллического порошка. Разлагается при температуре выше 235 °С.

ГНС (гексанитростильбен) - устойчивое к нагреванию бризантное взрывчатое вещество. Представляет из себя порошок желто-оранжевого цвета с температурой плавления 318 °С.

НТО (нитротриазолон) плохо растворяется в большинстве органических растворителей. Плавится при температуре 264 °C.

Нитрогуанидин представляет из себя иглообразные кристаллы, труднорастворимые в воде. Плавится при температуре 230 °С c выделением паров аммиака.



