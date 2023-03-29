В Самаре взяли под охрану дома при усадьбе купца Гордеева и мещанина Кускова

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В Самаре под охрану взяли сразу два жилых дома – при усадьбе купца Михаила Матвеевича Гордеева и мещанина Михаила Федоровича Кустова. Объекты расположены на ул. Некрасовской, 94 лит. А и ул. Молодогвардейской, 89 лит. А, А1, А2. Приказ опубликован на сайте областного правительства.