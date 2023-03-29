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Архитектура Культура

В Самаре взяли под охрану дома при усадьбе купца Гордеева и мещанина Кускова

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре под охрану взяли сразу два жилых дома – при усадьбе купца Михаила Матвеевича Гордеева и мещанина Михаила Федоровича Кустова. Объекты расположены на ул. Некрасовской, 94 лит. А и ул. Молодогвардейской, 89 лит. А, А1, А2. Приказ опубликован на сайте областного правительства.

Кирпичные здания признаны объектами культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Под защиту попали градостроительные (объемно-планировочные решения, габариты и силуэты, композиционная значимость), а также архитектурные и конструктивные характеристики объектов (объемно-пространственная композиция, художественное оформление).

В документе сказано, что на фасаде и крыше домов запрещено вешать кондиционеры и большие антенны, прокладывать инженерные сети наземным способом, размещать рядом с ними объекты капитального строительства, киоски и павильоны. При необходимости – ремонтировать, реставрировать и обязательно сохранять исторический облик зданий.

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