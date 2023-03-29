В Самаре взяли под охрану дома при усадьбе купца Гордеева и мещанина Кускова

В Самаре под охрану взяли сразу два жилых дома – при усадьбе купца Михаила Матвеевича Гордеева и мещанина Михаила Федоровича Кустова. Объекты расположены на ул. Некрасовской, 94 лит. А и ул. Молодогвардейской, 89 лит. А, А1, А2. Приказ опубликован на сайте областного правительства.
Кирпичные здания признаны объектами культурного наследия (ОКН) регионального значения.
Под защиту попали градостроительные (объемно-планировочные решения, габариты и силуэты, композиционная значимость), а также архитектурные и конструктивные характеристики объектов (объемно-пространственная композиция, художественное оформление).
В документе сказано, что на фасаде и крыше домов запрещено вешать кондиционеры и большие антенны, прокладывать инженерные сети наземным способом, размещать рядом с ними объекты капитального строительства, киоски и павильоны. При необходимости – ремонтировать, реставрировать и обязательно сохранять исторический облик зданий.
Последние комментарии
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.