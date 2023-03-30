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Банки вновь снижают требования к первоначальному взносу по ипотеке

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С приходом весны российские банки вновь начали снижать требования к размеру первоначальных взносов по ипотечным кредитам, повторяя успешный опыт лета-осени прошлого года. Это повышает доступность ипотеки, однако требует от клиентов более внимательного учета финансовых рисков.

Как следует из официальной статистики Центрального Банка РФ, в конце 2022 года доля выдаваемых банками ипотечных кредитов с относительно низким первоначальным взносом — в размере до 20% от стоимости покупаемого жилья — достигла уровня в 53%. А на первичном рынке жилья доля кредитов с низким первоначальным взносом и вовсе составила 69%.

На фоне серьезного удорожания недвижимости в прошлом году спрос на ипотечные программы с как можно меньшим первоначальным взносом продолжает расти. Именно поэтому крупнейшие российские банки уменьшают минимальные требования к размеру первоначального взноса, пытаясь сохранить на прежнем уровне доступность ипотечного кредитования. В начале марта о снижении минимального порога первоначального взноса по ипотеке объявил банк ВТБ. А, например, банк "Открытие" и вовсе дважды за месяц снизил требования к наличию определенного объема собственных средств у потенциальных ипотечных заемщиков.

Оформление ипотеки с минимально возможным первоначальным взносом, в первую очередь, выгодно тем, кто планирует досрочно погасить большую часть кредита — например, за счет спокойной и выверенной продажи уже имеющейся у них недвижимости. Остальные заемщики должны тщательно оценивать свои финансовые риски и выгоды.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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