"Самаранефтегаз" помог построить новый детский сад в поселке Сургут

Настоящая сказочная обитель появилась в самом центре поселка Сургут Сергиевского района Самарской области — новый двухэтажный ясли-сад "Петушок" так и просит к себе приставку "золотой". Современное дошкольное учреждение, отвечающее всем требованиям безопасности и комфорта, было возведено при софинансировании АО "Самаранефтегаз" в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и ПАО "НК "Роснефть". Об этом сообщает пресс-служба "Самаранефтегаза".

Строительство нового объекта социальной инфраструктуры стало возможным благодаря реализации федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", об этом рассказал заместитель главы муниципального района Сергиевский Алексей Чернов. Средства были выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Значительную поддержку проекту оказал и "Самаранефтегаз" в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО "НК "Роснефть".

Благодаря таким солидным вложениям на площади возле здания средней школы появилось еще одно структурное подразделение — детский сад комбинированного типа "Петушок", рассчитанный на 170 мест для детей от 1,5 до 6 лет.

Двухэтажное здание площадью 3024,7 кв. метров и прилегающая территория соответствуют самым строгим требованиям безопасности, в том числе пожарной — в здании установлены системы видеонаблюдения, сигнализации и пожаротушения. Строение отвечает и требованиям к устройству доступной среды для маломобильных граждан — для колясочников оборудован отдельный вход, пандус и кнопка вызова персонала. Все надписи продублированы шрифтом Брайля для слабовидящих.

По словам Алексея Чернова, новый детский сад построен вместо двух старых садиков поселка Сургут, которые находились в предаварийном состоянии. "Раньше мы о таком и мечтать не могли, а сейчас родители довольны, что их дети находятся в прекрасных условиях, которые позволяют заниматься физкультурой, музыкой, изобразительным творчеством", — рассказал Чернов.

Сейчас ясли-сад принимает детей не только из ближайших поселков, но и со всего района. Несмотря на солидную вместимость, 160 мест (из 170) уже заняты, что говорит о чрезвычайной востребованности детских дошкольных учреждений в Сергиевском районе.

Детский сад "Петушок" стал самым современным дошкольным учреждением Сергиевского района — кроме безопасности, его создатели также тщательно подошли и к организации воспитательно-обучающего процесса для малышей. Для каждой возрастной группы (в садике их семь) оборудованы свои игровые и прогулочные зоны — все сделано красиво, удобно и ультрасовременно. К примеру, специальная мебель-трансформер может "расти" вместе с детьми и превращаться в уголки для игр различной формы.

В музыкальном зале есть своя сцена, мультимедийное оборудование и даже световые фонтаны для релакса. Физкультурный зал, спальни, пищеблок, прачечная, комнаты отдыха для персонала — здесь созданы самые комфортные условия для образования, развития и досуга детей.

В рамках проекта были закуплены игрушки, новая мебель, спортивный инвентарь, на улице построены террасы, благоустроенные детские и спортивные площадки с разнообразными малыми архитектурными формами. Территорию украшают элементы современного ландшафтного дизайна — цветники и сад камней.

"Иными словами, здесь есть всё, — гордится Алексей Чернов. — Хотелось бы выразить слова благодарности нашему социальному партнеру — АО "Самаранефтегаз". Компания уже на протяжении долгих лет осуществляет социально-экономическое сотрудничество, выделяя денежные средства в рамках реализации наиболее значимых социальных проектов в нашем районе".