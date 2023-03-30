Самарская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

В среду, 29 марта, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества с Республикой Беларусь.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание развитию двусторонних отношений между регионом и Республикой.

"Мы по-прежнему живем одними интересами, тесно общаемся, всегда радушно встречаем друг друга, помогаем в трудную минуту. Беларусь для нас ценный, стратегически важный экономический партнер", - отмечал глава региона накануне, во время мартовской встречи с делегацией Республики Беларусь в Самаре.

Большое значение для укрепления дружеских связей между Самарской областью и Республикой имел визит самарской делегации во главе с губернатором Самарской области в Минск в июне прошлого года и встреча с президентом Республики Александром Лукашенко. В текущем году обмен визитами продолжился. В марте регион посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

В мае в Минске пройдет заседание совместной рабочей группы, в котором примет участие представительная делегация Самарской области, а в ноябре в регион планирует приехать премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

"Много лет мы активно и плодотворно взаимодействуем с белорусскими партнерами в экономической сфере, а в последнее время наше сотрудничество еще больше укрепилось. В этом году мы планируем поездку самарской делегации в Белоруссию, ожидается также визит белорусской стороны. Важно, чтобы эти встречи были максимально насыщенными и содержательными, а их итогом стали взаимовыгодные совместные проекты", - отметил Виктор Кудряшов.

Основными темами совещания у председателя правительства стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.

Высокий уровень товарооборота между Самарской областью и Республикой Беларусь, фиксируется на протяжении ряда лет, а уровень импорта в регион из Республики за последний год увеличился на 20%.

Самарская область отправляет в Беларусь нефть и нефтепродукты, наземный транспорт, каучук и резину, пластмассы, медь, алюминий, черные металлы, промышленное оборудование, электрические машины, автомобильную технику.

Из Республики ввозятся каучук и резиновые изделия, черные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, продукция животноводства, пластмассы, электрические машины, сельскохозяйственная техника.

Особенно плодотворно развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства: речь идет и о взаимных поставках сельхозтехники, и об обмене готовой продукцией переработки. При этом обе стороны уверены, что потенциал рынков сбыта далеко не исчерпан. Удачным был опыт по приобретению и капитальному ремонту подвижного состава метро.

Кроме того, в ходе предстоящих контактов будут рассматриваться вопросы возможного сотрудничества по таким направлениям, как приобретение лифтового оборудования, закупка наземного транспорта для пассажирских перевозок у белорусской стороны, расширение экспорта сельхозмашин в Республику, реализация проектов в области птицеводства на территории Самарской области с участием белорусских инвесторов, расширение экспорта пищевой продукции из региона.

Планируется уделить внимание возможности размещения производств с участием белорусских партнеров на территории Самарской области, развитию кооперационных связей с АО "АвтоВАЗ", потенциальному участию предприятий Республики Беларусь в программах Самарской области по развитию мелиорации, развитию сотрудничества в сфере рыбоводства.

В ходе проведения предстоящих переговоров планируют также поднять вопросы возобновления прямого авиационного сообщения между Республикой и Самарской областью, совместных проектов в сфере здравоохранения и студенческого обмена, стимулирования туризма и формирования совместных туристических маршрутов.

Виктор Кудряшов поручил проработать эти вопросы и внести их в повестки предстоящих встреч, а также включить в делегацию Самарской области представителей предприятий, продукция которых может заинтересовать белорусских партнеров.