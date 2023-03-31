Здание для театра "Грань" построят к маю

Строители театра "Грань" вышли на уровень пятого этажа. Уже к маю подрядчики должны завершить возведение коробки здания, пишет "Наше время".
Сейчас одновременно возводятся стены последнего этажа и завершаются работы по устройству перекрытия четвертого этажа.
Авторы проекта определяются с материалами для фасада будущего театра. А каменщики делают кирпичную кладку ограждающих конструкций.
Скоро начнутся и работы возле здания. Как только земля полностью высохнет будет продолжено устройство наружных сетей. Территорию начнут выравнивать под будущее благоустройство.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.