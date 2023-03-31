Здание для театра "Грань" построят к маю

Строители театра "Грань" вышли на уровень пятого этажа. Уже к маю подрядчики должны завершить возведение коробки здания, пишет "Наше время".

Сейчас одновременно возводятся стены последнего этажа и завершаются работы по устройству перекрытия четвертого этажа.

Авторы проекта определяются с материалами для фасада будущего театра. А каменщики делают кирпичную кладку ограждающих конструкций.

Скоро начнутся и работы возле здания. Как только земля полностью высохнет будет продолжено устройство наружных сетей. Территорию начнут выравнивать под будущее благоустройство.