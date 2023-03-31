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АвтоВАЗ намерен полностью импортозаместить дефицитные детали АвтоВАЗ перенес корпоративный отпуск из-за перебоев с поставками компонентов АвтоВАЗ запустит производство автомобилей в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года Faurecia уходит из России и продает производство в Тольятти Правительство Самарской области и АвтоВАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ намерен полностью импортозаместить дефицитные детали

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "АвтоВАЗ" подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тыс. автомобилей. Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, автозавод завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.

В настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска.

Также за время до конца отпуска планируется сформировать дополнительные запасы компонентов для обеспечения стабильной работы конвейеров в течение второго полугодия, когда АвтоВАЗ планирует ощутимо нарастить объемы выпуска продукции.

"Отмечу, что три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети, однако обеспечат формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 г. более 400 тыс. автомобилей", - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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