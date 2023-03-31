АвтоВАЗ намерен полностью импортозаместить дефицитные детали

АО "АвтоВАЗ" подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тыс. автомобилей. Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, автозавод завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.

В настоящее время указанные компоненты проходят испытания, которые планируется завершить до конца единого корпоративного отпуска.

Также за время до конца отпуска планируется сформировать дополнительные запасы компонентов для обеспечения стабильной работы конвейеров в течение второго полугодия, когда АвтоВАЗ планирует ощутимо нарастить объемы выпуска продукции.

"Отмечу, что три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети, однако обеспечат формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 г. более 400 тыс. автомобилей", - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.