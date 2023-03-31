Водитель, сбивший ребенка на "зебре", пойдет под суд в Самаре

В Самаре отправили в суд уголовное дело 65-летнего водителя Hyundai Creta, который сбил ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, днем 5 мая 2022 г. на ул. Уральской мужчина решил обогнать автомобиль, остановившийся перед пешеходным переходом. Он выехал на встречную полосу и сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу.
В результате ребенок получил тяжкие травмы, а на водителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких травм").
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