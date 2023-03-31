РСХБ: нейросети помогут фермерам в брендировании своей продукции

Использование нейросетей позволяет значительно увеличить скорость при работе над новыми сервисами, а также разнообразить подход к публикации экспертных материалов в блогах, новостных и социальных площадках. К таким выводам пришли эксперты Россельхозбанка по итогам внедрения на платформе "РСХБ в цифре" нейросети для генерации изображений и текстового контента.

Россельхозбанк активно использует нейросети для поиска нестандартных решений для экосистемы Своё. Одно из нововведений — возможность создания иллюстраций, которые продавцы-фермеры могут использовать для представления своего бренда и продуктов на маркетплейсе "Своё Родное" и в социальных сетях. Дополнительной опцией послужит создание анимации продуктов или самих ферм, что может существенно повысить их визуальную привлекательность для потребителей и привлечь больше внимания к фермерской продукции. Такой подход позволит значительно сократить затраты в дизайн-направлении, повысить скорость вывода на рынок новых продуктов и качество выпускаемого контента.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в разработке платформ — не новое явление. На базе собственной лаборатории РСХБ уже несколько лет проводит исследования в области анализа и обработки больших данных, активно использует технологии искусственного интеллекта для развития функциональности приложений экосистемы "Своё". Внедряемые алгоритмы позволяют повышать количественные и качественные показатели системы, улучшая конверсии и пользовательский опыт. Сейчас РСХБ готовит масштабный редизайн платформы "РСХБ в цифре" на основе креативных возможностей нейросетей.

"Использование нейросети — это интересная и полезная практика. Едва ли в настоящий момент такой подход сможет полноценно заменить кого-либо из продуктовой команды, но, совершенно точно, новые инструменты дают возможность не только ускорить работу над созданием изображений и текстовых материалов, но и расширить функциональные возможности существующих решений. Так, например, команда разработчиков маркетплейса фермерских товаров "Своё Родное" экспериментирует над созданием нового дизайн-сервиса для фермеров", — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

"РСХБ в цифре" — образовательная платформа для тех, кто хочет развиваться в ИТ, финтехе и агротехе, была запущена в марте 2022. За это время площадку посетило более 150 000 пользователей. Это студенты и молодые специалисты, эксперты и участники инвестиционного рынка, среди которых стартапы, фонды и агропредприниматели.