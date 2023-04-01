Началось строительство ул. Береговой в Самаре

В Самаре первый объект ремонта на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" — улица Береговая. В ночь на 1 апреля подрядчик вышел на объект, где с помощью установки холодного фрезерования занялся удалением старого изношенного слоя автодорожного покрытия.
За смену планируется брать в работу до 5 тысяч кв. м полотна. При ремонте погодные условия учитываются. Укладкой асфальтобетона в сырую погоду заниматься не будут, поскольку заботятся о качестве ремонта.
Согласно муниципальному контракту, ул. Береговую отремонтируют на участке протяженностью 1,31 км — в границах пр. Кирова и ул. Земеца. Предстоит обновить покрытие на площади 13 568 кв. м. Работы произведут методом больших "карт" по всей ширине проезжей части.
Чтобы минимизировать неудобства для горожан, в том числе, заводчан, ремонт улицы начали под выходные дни, в ночную смену, когда нет интенсивного дорожного трафика. Полного перекрытия дороги не требуется. Движение возможно по свободной полосе.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?