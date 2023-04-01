Началось строительство ул. Береговой в Самаре

В Самаре первый объект ремонта на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" — улица Береговая. В ночь на 1 апреля подрядчик вышел на объект, где с помощью установки холодного фрезерования занялся удалением старого изношенного слоя автодорожного покрытия.

За смену планируется брать в работу до 5 тысяч кв. м полотна. При ремонте погодные условия учитываются. Укладкой асфальтобетона в сырую погоду заниматься не будут, поскольку заботятся о качестве ремонта.

Согласно муниципальному контракту, ул. Береговую отремонтируют на участке протяженностью 1,31 км — в границах пр. Кирова и ул. Земеца. Предстоит обновить покрытие на площади 13 568 кв. м. Работы произведут методом больших "карт" по всей ширине проезжей части.

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, в том числе, заводчан, ремонт улицы начали под выходные дни, в ночную смену, когда нет интенсивного дорожного трафика. Полного перекрытия дороги не требуется. Движение возможно по свободной полосе.