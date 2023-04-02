Женский БК "Самара" уступил "Надежде" — 67:85

Женский БК "Самара" уступил "Надежде" в решающем матче четвертьфинала Премьер-лиги — 67:85.

Прошло чуть больше трех минут с начала матча — а "Самара" уже заметно отстала: 6:16. Треха от Натальи Ясевичене вроде бы оживила нашу команду, но ненадолго, и хозяйки, попадавшие, кажется, вообще все, продолжили убегать вперед: 14:32 после первого периода. Впрочем, второй уже гости начали оптимистично для своих болельщиков, рывком 6:0. Но, даже не давая "Надежде" набирать очки более пяти минут, переломить игру они не сумели, тем более что и у самих нападение внезапно разладилось.

И только за минуту до большого перерыва, когда Дарья Курильчук набрала 5 очков в одной атаке (два штрафных за неспортивный фол плюс треха), "Самара" преодолела 10-очковый рубеж: 33:41 после первой половины.

После большого перерыва Марина Баш продолжила набирать очки. Наша команда держалась на расстоянии в 9-10 очков, оставляя своим болельщикам надежду на решающий рывок. Но рывок в середине третьей четверти выдали хозяйки: 8:0 в течение минуты — и вновь те же самые 18 очков разницы.

"Самара" вроде бы неплохо начала заключительную десятиминутку (с проходов Марины Баш и Дарьи Курильчук и дальнего попадания от Лиры Маседу) — но этого хватило только на то, чтобы приблизиться на "-12" (55:67 за семь минут до завершения матча). Большего хозяйки уже не позволили. В концовке разница и вовсе достигала 23 очков.

67:85 — поражение "Самары", которая выбывает из борьбы за медали Премьер-лиги.