"Крылья" вничью сыграли с "Оренбургом"

В 21-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".
Счет во встрече самарцы открыли на 8 минуте. С передачи Юрия Горшкова красивым ударом отправил мяч в ворота Дмитрий Цыпченко — 1:0. Гости сравняли счет на 30 минуте встречи, отличился Дмитрий Воробьев. В итоге ничья — 1:1.
Дмитрий Цыпченко, лучший бомбардир "Крыльев" в Кубке России (9 голов), впервые забил в Премьер-лиге.
Следующий матч "Крылья" проведут в Москве против ЦСКА. Ответная игра полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 5 апреля, в 20:30.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?