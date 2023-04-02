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Футбол Спорт

"Крылья" вничью сыграли с "Оренбургом"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 21-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".

Счет во встрече самарцы открыли на 8 минуте. С передачи Юрия Горшкова красивым ударом отправил мяч в ворота Дмитрий Цыпченко — 1:0. Гости сравняли счет на 30 минуте встречи, отличился Дмитрий Воробьев. В итоге ничья — 1:1.

Дмитрий Цыпченко, лучший бомбардир "Крыльев" в Кубке России (9 голов), впервые забил в Премьер-лиге.

Следующий матч "Крылья" проведут в Москве против ЦСКА. Ответная игра полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 5 апреля, в 20:30.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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