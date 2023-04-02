"Крылья" вничью сыграли с "Оренбургом"

В 21-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург".

Счет во встрече самарцы открыли на 8 минуте. С передачи Юрия Горшкова красивым ударом отправил мяч в ворота Дмитрий Цыпченко — 1:0. Гости сравняли счет на 30 минуте встречи, отличился Дмитрий Воробьев. В итоге ничья — 1:1.

Дмитрий Цыпченко, лучший бомбардир "Крыльев" в Кубке России (9 голов), впервые забил в Премьер-лиге.

Следующий матч "Крылья" проведут в Москве против ЦСКА. Ответная игра полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 5 апреля, в 20:30.