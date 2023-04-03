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ВТБ: "семейная ипотека" обогнала льготную

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого квартала 2023 года ВТБ провел по "семейной ипотеке" более 10,3 тысяч сделок на 62 млрд рублей. Впервые спрос на нее оказался выше, чем на программу с господдержкой-2020 — ее с начала года оформили около 9 тысяч клиентов на 55,2 млрд рублей.

"Ипотека с господдержкой-2020", запущенная в первую волну пандемии, традиционно была самой востребованной среди льготных программ. В 2022 году ей воспользовались 54,1 тысячи заемщиков ВТБ, общий объем сделок составил 280 млрд рублей. В рамках "семейной ипотеки" за прошлый год банк провел около 40 тысяч сделок на 221 млрд рублей. Изменение тренда случилось в 2023 году — по результатам первых трех месяцев разрыв по количеству выданных кредитов составил 14% в пользу "семейной" программы.

"Основной фактор резкого роста "семейной" ипотеки — модернизация программы с начала года. Теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. ВТБ последовательно выступал за расширение ее условий, в том числе предлагал рассмотреть возможность ее продления на несколько лет или даже сделать постоянно действующей. Сейчас мы видим позитивные результаты от более активной работы с "семейной" ипотекой, спрос на которую впервые оказался выше, чем по льготной программе, до этого всегда выступавшей локомотивом рынка первичного жилья", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он отметил, что в марте рост спроса на российском рынке пришелся на все программы. Основными факторами стали широкий выбор объектов недвижимости и корректировка цен на рынке в начале года, хотя и не столь быстрыми темпами.

ВТБ — один из лидеров российского рынка ипотеки. По "Ипотеке с господдержкой-2020" клиенты могут оформить кредит под 7,5%, в рамках "семейной программы" ставка составляет от 5,5% (в ДФО — от 4,5%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,5%, Дальневосточная — от 1,5%. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

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