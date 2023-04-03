Банк "Открытие" упростил подключение виртуального овернайта для корпораций

Новый сервис в интернет-банке "Открытие-Бизнес Онлайн" позволит корпоративным клиентам подписывать генеральное соглашение онлайн и подключать виртуальный овернайт к расчетным счетам без дополнительного согласования.
Теперь компании, желающие получать доход от свободных средств, могут отправить соглашение-оферту в банк дистанционно, благодаря чему бизнес сэкономит время на получении услуги и сможет эффективнее распоряжаться остатками.
Ключевое преимущество виртуального овернайта для клиентов — получение дополнительного дохода на остатки без необходимости переводить средства с расчетного на депозитный счет. Кроме того, каждый день банк автоматически фиксирует сумму, на которую будут начислены проценты, дополнительное заявление от клиента не требуется.
"Подписать онлайн-соглашение и подключить виртуальный овернайт за несколько минут можно при наличии расчетного счета в банке и доступа к системе "Открытие-Бизнес Онлайн", — рассказала Светлана Смирнова, вице-президент, лидер трайба "Транзакционный бизнес" корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие". — Виртуальный овернайт — один из удобных способов управления ликвидностью для крупного бизнеса, поэтому нам было важно упростить процесс подключения для корпоративных клиентов. Мы разработали полнофункциональный онлайн-сервис, чтобы им было проще получать дополнительный доход от средств на расчетных счетах".
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания "Открытие-Бизнес Онлайн".
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").