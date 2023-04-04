Самолет из Санкт-Петербурга столкнулся с птицами в аэропорту Курумоч

В понедельник, 3 апреля, произошел инцидент в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК России.
В 21:40 при посадке самолет, летевший из Санкт-Петербурга, в Самару столкнулся с птицами.
По данным ведомства, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!