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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот провел открытые уроки для школьников региона

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты кадровой службы Тольяттиазота провели открытые уроки для старшеклассников образовательных учреждений города и областного центра в рамках действующей на предприятии профориентационной программы.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Воспитанники Самарского регионального центра для одаренных детей "Вега" и инженерно-технических классов гимназии № 35 и школы № 41 г. о. Тольятти смогли познакомиться с историей предприятия, востребованными профессиями, системой взаимодействия ТОАЗа и ведущих вузов региона, а также гарантированного трудоустройства на Тольяттиазот по целевому договору.

ПАО "ТОАЗ" на протяжении последних лет успешно реализует программу непрерывного обучения, которая помогает на ранних этапах выявлять талантливую молодежь, ориентировать ее на получение необходимых на производстве знаний, оказывать содействие в поступлении и учебе.

На встречах старшеклассников интересовали помощь при поступлении в вуз, возможность прохождения практики без отрыва от учебы и получения именной стипендии, система вознаграждения молодых специалистов, а также корпоративные и спортивные проекты на предприятии.

Ирина Липенская, директор Самарского регионального центра для одаренных детей "Вега":

— Профориентационная программа Тольяттиазота многогранна и затрагивает разные возрастные категории потенциальных молодых сотрудников. Начиная со школьной скамьи учащиеся получают представление о масштабе и потенциале предприятия, его вкладе в социально-экономическое развитие региона, возможностях стать частью команды промышленного гиганта. И сделав свой выбор профессии уже сейчас, старшеклассники могут позаботиться о своей будущей карьере в химической отрасли.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО "ТОАЗ":

— Являясь крупнейшим работодателем региона, Тольяттиазот ведет планомерную кадровую политику, создавая стратегический резерв сотрудников, омолаживая коллектив за счет инженерно-технических работников по действующей программе непрерывного обучения. Находить талантливых молодых людей, развить их потенциал и создать условия для их профессиональной реализации — такую задачу ставит перед собой руководство крупнейшего химического предприятия страны.

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