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Транспорт Транспорт и связь

Новый автобусный маршрут № 64 свяжет Автоград с речным вокзалом Комсомольского района в период навигации

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с масштабной реконструкцией набережной Автозаводского района в период навигации 2023 года ПАО "Порт Тольятти" исключило остановку "Автоград" из пригородных речных маршрутов "Тольятти — Подвалье" и "Тольятти — Березовка — Усолье". Эта мера носит временный характер. Дело в том, что причальные сооружения Автозаводского района попадают в этом году в зону масштабных строительно-монтажных работ на второй очереди набережной и не могут быть использованы для посадки и высадки пассажиров.

Фото: предоставлено администрацией г.о. Тольятти

Для доставки жителей Автозаводского района к речному вокзалу на ул. Коммунистической на весь период навигации — с 28.04.2023 по 29.10.2023 — в Тольятти подвижным составом МП "ТПАТП № 3" будет организован новый муниципальный маршрут № 64 "ОП Западный пляж — ОП Речной вокзал".

Автобус будет работать по принципу экспресса и проследует по схеме: Спортивная — Приморский — Степана Разина — Спортивная — Лесопарковое шоссе — Комзина — Комсомольское шоссе — Коммунистическая.

"График работы автобусного маршрута № 64 согласован с ПАО "Порт Тольятти". Ездить маршрут будет по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также 1, 8 и 9 мая — в дни, когда речной перевозчик организует дополнительные рейсы в Подвалье, Березовку, Усолье, а также в Ширяево. Расписание автобусов составлено таким образом, чтобы пассажиры могли заблаговременно прибыть на вокзал в Комсомольском районе, приобрести билеты и пересесть на речной транспорт. По аналогичной схеме маршрут № 64 по прибытии речных судов будет доставлять пассажиров из Комсомольского в Автозаводский район", — сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации г. о. Тольятти Павел Баннов.

Предполагается, что причальные сооружения в Автозаводском районе смогут вновь принимать речной транспорт уже в 2024 году, после завершения реконструкции второй очереди набережной Автозаводского района. Но подъехать к причалу на личном автомобиле не удастся — для машин будут предусмотрены парковки. Для проезда транспортных средств новая набережная будет закрыта, за исключением спецтехники, предназначенной для содержания и обслуживания объекта. Такие меры предприняты, в первую очередь, для обеспечения безопасности отдыхающих и сохранности инфраструктуры.

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