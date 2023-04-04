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Банки Финансы

Стали известны самые доходные банковские вклады

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейший финансовый маркетплейс России Банки.ру опубликовал рейтинг пяти самых доходных банковских вкладов, со ставками выше среднерыночного максимума.

Как отметили эксперты маркетплейса, ставки по депозитам снижаются с начала 2023 года. Ключевым ориентиром, прекрасно иллюстрирующим эту тенденцию, является максимальная ставка по вкладам в банках, которые привлекают наибольший объем средств частных вкладчиков. Если в начале января этот среднестатистический показатель составлял 8,13% годовых, то к середине марта он снизился до 7,68% годовых. Вместе с тем, как подсчитали аналитики "Банки.ру", на рынке по-прежнему доступны вклады, ставки по которым превышают даже среднерыночный максимум января. В опубликованный рейтинг в порядке увеличения процентных ставок по самым доходным вкладам вошли "Локо-Банк", ДОМ.РФ, банк "Открытие", Совкомбанк и банк "РЕСО-кредит".

При этом на фоне прошлогодних драматических событий на фондовых рынках спрос на банковские вклады продолжает оставаться у россиян очень на высоком уровне. Как показало исследование, проведенное банком "Открытие" в начале этого года, банковские вклады есть у 55% россиян, причем 19% имеют больше одного банковского вклада. При этом 54% опрошенных еще рассчитывали на ставку более 10% годовых, а 42% респондентов устраивала и доходность чуть выше уровня инфляции в стране.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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