Машинист из Кинеля перевел мошенникам 947 тыс. рублей

В Кинеле местный житель оформил займ на почти 1 млн руб. и передал деньги мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине, работающему машинистом электровоза, позвонил неизвестный и представился его персональным менеджером финансовой организации. Он убедил жителя Кинеля, что на его имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести полученные средства на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям злоумышленника, потерпевший перевел на указанные им расчетные счета 947 тыс. рублей. Через некоторое время мужчина решил проверить баланс в мобильном приложении и не обнаружив там "спасенных" средств, обратился за помощью в полицию.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения", — уточнили в полиции.