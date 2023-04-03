Стало известно, кто отремонтирует ул. Демократическую в 2023 году

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог определилось с подрядчиком, который отремонтирует дорогу регионального значения по ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой) в Самаре.