10 апреля стартует регистрации на Лигу губернатора по баскетболу 3×3

В понедельник, 10 апреля, старт регистрации на Лигу губернатора Самарской области по баскетболу 3×3.
Весенний этап пройдет в четырех городах: Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск и Самара.
Возрастная категория участников: 16+.
В понедельник, 10 апреля, старт регистрации на Лигу губернатора Самарской области по баскетболу 3×3.
Весенний этап пройдет в четырех городах: Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск и Самара.
Возрастная категория участников: 16+.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.