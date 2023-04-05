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Баскетбол Спорт

10 апреля стартует регистрации на Лигу губернатора по баскетболу 3×3

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 апреля, старт регистрации на Лигу губернатора Самарской области по баскетболу 3×3.

Весенний этап пройдет в четырех городах: Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск и Самара.
Возрастная категория участников: 16+.

 

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