В Жигулевске ученица выпала из окна школы

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия школе Жигулевска. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

3 апреля ученик выпал из окна четвертого этажа.

Надзорное ведомство также даст оценку появившемуся в интернете видео о конфликте и драке детей в помещении школы.

Как сообщает глава администрации Жигулевска на своей странице во "Вконтакте", ЧП произошло в школе № 14, пострадавшая — семиклассница.

По этому поводу пропели экстренное заседание комиссии, на котором присутствовали классный руководитель, завуч и психолог. Директор школы не присутствовала, так как ночью у нее случился сердечный приступ.

"Мы видим целый набор вопиющих нарушений: халатность, попустительское отношение к атмосфере в школьном коллективе, замалчивание конфликтных ситуаций и драк. В каком состоянии должен быть ребенок, чтобы пойти на такое! И как долго девочка терпела подобное, чтобы в итоге решиться на этот страшный поступок! — комментирует глава города. — Малейшие конфликтные ситуации нужно сразу разбирать с привлечением психологов, при необходимости приглашать сотрудников полиции. Школа обязана пресекать подобное на корню, отрабатывать с соответствующими службами при необходимости. Сейчас сотрудники полиции проводят тщательную работу с классом. Кто принимал участие в травле девочки, будут взяты на особый контроль".