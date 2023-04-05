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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Жигулевске ученица выпала из окна школы

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура организовала проверку по факту происшествия школе Жигулевска. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

3 апреля ученик выпал из окна четвертого этажа.

Надзорное ведомство также даст оценку появившемуся в интернете видео о конфликте и драке детей в помещении школы.

Как сообщает глава администрации Жигулевска на своей странице во "Вконтакте", ЧП произошло в школе № 14, пострадавшая — семиклассница.

По этому поводу пропели экстренное заседание комиссии, на котором присутствовали классный руководитель, завуч и психолог. Директор школы не присутствовала, так как ночью у нее случился сердечный приступ.

"Мы видим целый набор вопиющих нарушений: халатность, попустительское отношение к атмосфере в школьном коллективе, замалчивание конфликтных ситуаций и драк. В каком состоянии должен быть ребенок, чтобы пойти на такое! И как долго девочка терпела подобное, чтобы в итоге решиться на этот страшный поступок! — комментирует глава города. — Малейшие конфликтные ситуации нужно сразу разбирать с привлечением психологов, при необходимости приглашать сотрудников полиции. Школа обязана пресекать подобное на корню, отрабатывать с соответствующими службами при необходимости. Сейчас сотрудники полиции проводят тщательную работу с классом. Кто принимал участие в травле девочки, будут взяты на особый контроль".

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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