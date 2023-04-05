В Жигулевске ученица выпала из окна школы

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия школе Жигулевска. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
3 апреля ученик выпал из окна четвертого этажа.
Надзорное ведомство также даст оценку появившемуся в интернете видео о конфликте и драке детей в помещении школы.
Как сообщает глава администрации Жигулевска на своей странице во "Вконтакте", ЧП произошло в школе № 14, пострадавшая — семиклассница.
По этому поводу пропели экстренное заседание комиссии, на котором присутствовали классный руководитель, завуч и психолог. Директор школы не присутствовала, так как ночью у нее случился сердечный приступ.
"Мы видим целый набор вопиющих нарушений: халатность, попустительское отношение к атмосфере в школьном коллективе, замалчивание конфликтных ситуаций и драк. В каком состоянии должен быть ребенок, чтобы пойти на такое! И как долго девочка терпела подобное, чтобы в итоге решиться на этот страшный поступок! — комментирует глава города. — Малейшие конфликтные ситуации нужно сразу разбирать с привлечением психологов, при необходимости приглашать сотрудников полиции. Школа обязана пресекать подобное на корню, отрабатывать с соответствующими службами при необходимости. Сейчас сотрудники полиции проводят тщательную работу с классом. Кто принимал участие в травле девочки, будут взяты на особый контроль".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!