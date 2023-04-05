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ВТБ выяснил, как жители Поволжья пользуются цифровыми картами

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ в Приволжском федеральном округе (ПФО) в 2022 году выпустили более 200 тысяч цифровых карт. По сравнению с предыдущим годом объем операций по ним увеличился на 40%, а их количество выросло на 47%.

Владельцы цифровых карт в ПФО в 2022 году совершили более 7,9 млн транзакций на общую сумму свыше 9,3 млрд рублей. В основном картами расплачиваются за онлайн-покупки и в торговых точках. На операции по снятию наличных средств с виртуальных карт в прошлом году пришлось менее 9% от общего объема.

Наиболее активно цифровыми картами пользовались жители Пермского края — на их долю пришлось 14% всех операций в Поволжье (1,1 млн транзакций). В тройку лидеров вошли также Самарская область и Республика Татарстан. В общей сложности на регионы-лидеры приходится более 40% от общего объема платежей: Татарстан (1,35 млрд рублей), Самарская область (1,32 млрд рублей) и Пермский край (1,22 млрд рублей).

За прошлый год клиенты ВТБ в Поволжье стали в 1,5 раза чаще использовать цифровые карты для расчетов за товары и услуги в торговых точках и при совершении онлайн-платежей. С января по декабрь они совершили 7,6 млн покупок на 6,5 млрд рублей. Средний чек при расчетах дебетовой цифровой картой составил 969 рублей, а кредитной — 1576 рублей. Больше всего цифровой кредиткой пользовались клиенты банка в Самарской области, Республике Татарстан и Пермском крае.

Еще более 1,64 млрд рублей оборота по цифровым картам пришлось на P2P-переводы. Опцией переводов с карты на карту активнее всех в ПФО пользуются самарцы: за год они совершили 38 тыс. транзакций на 300 млн рублей. На втором месте по объему таких операций — Татарстан (285 млн), на третьем — Нижегородская область (230 млн).

Более 800 млн рублей сняли жители ПФО с цифровых карт наличными через банкоматы, совершив около 46 тысяч транзакций. Чаще всего средства снимали с дебетовой карты.

По количеству эмитируемых карт среди регионов Поволжья лидируют Нижегородская (33 тыс. карт) и Самарская области (26 тыс.), а также Пермский край (23,5 тыс). Пик спроса на выпуск карт пришелся на март, в два раза превысив среднемесячные значения по году.

"Цифровая карта заслужила доверие клиентов ВТБ, став привычным инструментом расчета, как и обычная пластиковая. Более миллиона транзакций совершили самарцы в прошлом году на общую сумму 1,32 млрд рублей. Это удобный и безопасный цифровой инструмент, современное решение, превосходящее пластиковый аналог. Ведь цифровую карту можно выпустить моментально в приложении банка без посещения офиса и сразу же начать ей пользоваться. Цифровая кредитная карта не существует в физическом виде, поэтому ее нельзя потерять. При необходимости снять наличные с нее можно просто по QR-коду в банкоматах группы ВТБ. Уверен, что количество пользователей цифровой карты ВТБ будет только увеличиваться", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

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