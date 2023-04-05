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Музеи и выставки Культура

В художественном музее откроется выставка Всеволода Рухмалева "Пространство памяти"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 апреля, в 19:00, в Самарском областном художественном музее откроется персональная выставка Всеволода Рухмалева "Пространство памяти" (0+).

Выставка приурочена к 90-летию художника. Рухмалев родился в Шанхае в 1933 году. Семья оказалась за рубежом из-за гражданской войны: отчим художника воевал в рядах Белой армии. С середины 1930-х отчим работал бухгалтером в Шанхайской электрической компании, штаб-квартира которой располагалась в Сан-Франциско. В шесть лет мальчика отдали в иезуитский колледж св. Франциска Ксаверия. Несколько лет Рухмалевы жили в Сан-Франциско, а затем возвратились в Шанхай.

В 1948 г. Рухмалевы отправились на родину — на трофейном пароходе "Адольф Гитлер", борт которого украшала свежая надпись "Ильич". Всеволод проучился год в ставропольской духовной семинарии, но понял, что это не его призвание. В Куйбышеве он окончил заочные курсы иностранных языков, что позволило устроиться техническим переводчиком на завод и давать уроки.

В 1969 г. в свой день рождения утонул друг Рухмалева Эдик Байбурсян. По словам Всеволода, спустя два года ему захотелось нарисовать портрет друга. Так, с 1971 г. Рухмалев рисовал портреты людей, которые что-то значат в его жизни. "Кого люблю, того рисую", — говорил он. Любил он Ахматову и Достоевского, Джойса и Булгакова, Пикассо и Стравинского, Гофмана и Дали, Филонова и Набокова, Ван Гога и Кафку, Кокто и Кандинского, Федерико Феллини, Соммерсета Моэма, Эннио Морриконе, Фрэнка Синатру, Михаила Шемякина, Иосифа Бродского, Андря Тарковского, Альфреда Хичкока.

Любимый формат художника — в половину ватманского листа; он работал гуашью, тушью и масляной пастелью, часто использовал приемы коллажа и процарапывал красочную поверхность. По словам, Всеволода Рухмалева вначале он внимательно изучал фотографию того, кого он хочет изобразить, но потом откладывал ее в сторону и в процессе работы ею уже не пользовался.

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