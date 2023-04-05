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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка, посвященная монументалисту Вячеславу Герасимову

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 апреля, в 18:00, в Самарском художественном музее откроется выставка "Мой современник" (0+) к юбилею заслуженного художника РФ Вячеслава Герасимова (1937-2020) — монументалиста, живописца, графика, скульптора.

Вячеслав Герасимов родился в Астрахани, учился в Саратовском художественном училище, потом в Московском высшем художественно-промышленном училище (1959-1965) на отделении монументально-декоративного и прикладного искусства.

С 1965 по 1969 он работал в Ульяновске, потом его пригласили в Куйбышев, где Герасимов остался навсегда. В Самаре, Тольятти, Кинеле, Алакаевке он создавал монументальные работы, интерьерные и экстерьерные, выполненные в разных техниках — мозаики, витража, гобелена, скульптурного рельефа.

В экспозицию выставки вошли эскизы к известным монументальным произведениям художника, таким как мозаики для мемориального комплекса в с. Алакаевка, рисунки гобелена для Самарского областного краеведческого музея им. Алабина, эскизы витража для Дворца Бракосочетания, роспись фойе Дома молодежи, речного вокзала, а также станковая живопись и графика.

Одна из самых запоминающихся мозаик Вячеслава Герасимова разположена на фасаде Дома профсоюзов, посвящена теме революции и социалистического строительства. Также он является автором 12-метрового витража самарского Дворца бракосочетаний. Также витражи и композиции из стекла  украшают интерьеры самарской филармонии. Кроме того, Герасимов создал мозаичные панно "Миры", "Аппараты в космосе" для станции метро "Гагаринская". Похожее тематическое решение художник применил для здания Куйбышевского авиационного института, на фасаде можно увидеть мозаики "Аэро" и "Космос".

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