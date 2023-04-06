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Общество

На конкурс "Химия добра" поступило почти 50 заявок

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттиазот завершил прием заявок на участие в программе поддержки социально-культурных инициатив "Химия добра", от некоммерческих организаций, муниципальных бюджетных учреждений, экологических фондов на конкурс поступило 48 проектов. Предложения участников затрагивают такие сферы общественной жизни, как образование, патриотическое воспитание, культура, спорт, а также меры социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

ТОАЗ реализует программу "Химия добра" с 2019 года. Проекты, имеющие по решению жюри высокую социальную значимость, получают денежные гранты от 50 до 400 тыс. рублей. За время существования конкурса Тольяттиазот помог в реализации 61 проекта на общую сумму порядка 11 млн рублей.

В этом году география участников расширилась. Впервые принимают участие образовательные учреждения с. Пискалы Ставропольского района г. о. Тольятти. Их проекты ориентированы на воспитание подрастающего поколения и популяризацию здорового образа жизни. Подобные инициативы представили еще 25 некоммерческих объединений и территориальные органы самоуправления. Среди поступивших предложений: проведение чемпионата по скандинавской ходьбе, создание общественных пространств для игры в теннис и соревнований по легкой атлетике, озеленение территорий и организация ежегодного летнего фестиваля живой уличной музыки.

Все проекты получат экспертную оценку жюри, сформированного из представителей предприятия, администрации города и общественных деятелей Тольятти. Презентации проектов стартуют 14 апреля во Дворце культуры "Тольяттиазот".

Ирина Филатова, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

— Тольяттиазот активно реализует проекты социальной направленности в регионе присутствия. Конкурс общественных инициатив "Химия добра", как показала практика, востребован и дает не только возможность воплощения в жизнь идеи, но и старт для преобразования реализованных инициатив в более масштабные проекты. За эти годы предприятие поддержало десятки интересных решений волнующих общественность проблем. Мы видим результат проделанной работы, поэтому "Химия добра" вновь готова рассказать о лучших социальных проектах и их авторах, поддержав их грантами.

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