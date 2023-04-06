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ВТБ: каждый десятый новый автомобиль продается по параллельному импорту

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным исследования ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ, в феврале около 4,6 тысячи реализованных в России новых легковых машин были ввезены по схеме параллельного импорта* (на 16% выше январских значений). В продажах новых транспортных средств их доля превысила 8%.

Более 80% продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, в 2023 году составляют японские и немецкие бренды. Лидерами среди них являются Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В ТОП-10 популярных моделей, на которые приходится треть от общего числа сделок входят: Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser300; Mitsubishi Montero Sport; BMW X5; ToyotaRAV4; Chevrolet Cobalt; Toyota Camry; Lexus RX; Mercedes-Benz GLE-Class и G-Class.

"С уходом крупнейших иностранных производителей российский автомобильный рынок испытал на себе колоссальное давление. За прошедший год участники сегмента провели серьезную работу, и сейчас мы видим, что отрасль уверенно восстанавливается. Дилеры налаживают новые логистические цепочки, расширяют ассортимент марок и моделей, поэтапно наращивают объем параллельного импорта, что позволяет постепенно закрывать отложенный спрос. Для ВТБ стратегически важно оказывать поддержку клиентам в реализации их планов. Сегодня мы работаем со всеми крупнейшими дилерами и предоставляем финансирование на покупку автомобилей, в том числе ввезенных по параллельному импорту. Мы готовы удовлетворить растущий спрос заемщиков в полном объеме", — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что увеличение ассортимента автомобилей позволило стабилизировать их стоимость. По данным НАПИ, в феврале по сравнению с январем средние цены на шесть моделей из ТОП-10 снизились в среднем на 0,6%. Остальные подорожали в среднем всего на 3,7%.

ВТБ — один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам февраля клиенты банка оформили 5,3 тысячи кредитов на покупку транспортных средств на 6,5 млрд рублей.

* В исследовании аналитики оценивали продажи ввезенных по параллельному импорту новых легковых автомобилей согласно перечню брендов, утвержденному Приказом Минпромторга РФ N 1532.

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