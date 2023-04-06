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Банк "Открытие" возобновляет публикацию финансовой отчетности

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" возобновляет публикацию финансовой отчетности и публикует годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе публикуемых сокращенных форм 0409806, 0409807, 0409808, 0409810, 0409813, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 21,7 млрд рублей.

Активы банка в 2022 году увеличились на 166 млрд рублей (+5% к 2021 году), составив 3,37 трлн рублей. Кредитный портфель увеличился на 247 млрд рублей, или на 12%, до 2,29 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам составили на конец 2022 года 1,56 трлн рублей, увеличившись за год на 7%. Кредиты физическим лицам составили на конец 2022 года 734 млрд рублей, увеличившись за год на 25%.

Объем средств клиентов составил на конец 2022 года 2,49 трлн рублей, увеличившись за год на 6%, при этом средства юридических лиц выросли на 5% до 1,36 трлн рублей, а средства физических лиц — на 7% до 1,13 трлн рублей.

По итогам 2022 года число активных розничных клиентов достигло 3,7 млн (+14% относительно начала года), число клиентов — юридических лиц и предпринимателей — более 640 тыс. (+11%).

Банк "Открытие" с большим запасом выполняет все нормативы достаточности капитала Банка России. Так, в частности, норматив достаточности собственных средств Н1.0 — 16,1% против 13,6% в 2021 году.

С 23 декабря 2022 года Банк "Открытие" входит в состав группы ВТБ.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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