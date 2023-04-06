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Банки продолжают фиксировать рост потребительского спроса

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наметившиеся в феврале 2023 года рост потребительского спроса и оживление финансовой активности россиян в марте продолжили набирать обороты.

Одним из ключевых показателей, который свидетельствует о финансовых умонастроениях россиян, является показатель спроса на беззалоговые кредиты. Данные о выдачи банками такого рода кредитов в этом плане не так показательны — поскольку зависят от риск-политики кредитно-финансовых учреждений. А вот динамика спроса на кредиты, как и данные об изменении товарооборота, очень наглядно иллюстрируют и потребительскую активность, и уверенность людей в завтрашнем дне. И, судя по всему, и то и другое продолжает крепнуть.

Так, банк "Открытие" на днях опубликовал данные о том, что спрос его клиентов на кредиты наличными в марте увеличился по сравнению с февралем. Отчасти, правда, этот рост спроса связан с увеличением спроса на рефинансирование прежних займов. По итогам марта в общем объеме выданных кредитов доля такого рода рефинансирования достигла 44,1% против 38,5% в феврале. Вместе с тем, 34% средств банк выдал жителям страны на проведение ремонта в квартирах и домах.

Чуть ранее рост потребительского спроса отметил и банк ВТБ. Спрос на кредиты наличными в феврале вырос на 21% по сравнению с январём текущего года — в результате банк выдал более 106 тысяч потребительских кредитов на 65 млрд рублей.

С начала марта вырос, пусть и не так сильно, как спрос на кредиты, и торговый оборот в рублях. Об этом свидетельствуют данные аналитический сервис оператора фискальных данных "Первый ОФД". В первые четыре недели весны россияне потратили в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых Первым ОФД, почти 350 млрд рублей — на 3% больше, чем в феврале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда наблюдался ажиотажный спрос в большинстве категорий товаров, объем в рублях лишь немного снизился (-3%), а количество транзакций выросло (+2%). При этом топ-5 по динамике спроса возглавили цифровые развлекательные каналы — подписки на различные игровые сервисы, онлайн-кинотеатры (+21% в рублях и +9% в единицах относительно февраля). В связи с ежегодными сезонными тратами в рейтинг вошли автотовары (+16% в рублях, +6% в штуках), одежда и обувь (+15% в рублях и +8% в штуках). Замыкают список лидеров строительные материалы и инструменты (+14% в рублях, +13% в штуках), а также сувениры и подарки (+13% в рублях и +38% в штуках).

Рост потребительского спроса уже второй месяц подряд говорит о том, что жители страны постепенно адаптируются к существующим реалиям и увереннее смотрят в будущее. По оценке экспертов, тренд на увеличение потребительского спроса и спроса на кредиты наличными сохранится и во втором квартале, в том числе на фоне отпускного сезона.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

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