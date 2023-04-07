"РКС-Самара" предложили ввести уголовную ответственность за граффити

"РКС-Самара" выступили с инициативой о введении уголовной ответственности за причинение вреда имуществу нанесением граффити. Об этом сообщает пресс-служба ресурсной организации. В компании уверены, что каждый может вспомнить ситуацию, когда уродливые надписи портили городской пейзаж и возмущали жителей, поэтому просят всех неравнодушных поддержать инициативу.

Сотрудники ресурсного предприятия серьёзно обеспокоены ситуацией с граффити — надписи не только уродуют производственные объекты, но и портят облик всего города. Насосные станции подкачки (НСП) подают воду на верхние этажи домов, они расположены по всему городу и являются частью городского пейзажа. Сотрудники профильного цеха "РКС-Самара" регулярно следят не только за бесперебойной работой оборудования, но и за внешним видом строений: по графику обновляют фасады, убирают снег и мусор на территории вокруг. А также не допускают того, чтобы в санитарно-защитной зоне станции, как объекта водоснабжения, не устанавливали заборы, детские и контейнерные площадки, не устраивали свалки сезонного мусора.

Видимо, именно аккуратный вид чистых светлых зданий притягивает любителей незаконного творчества, как чистый холст — художников. Неизвестные регулярно разрисовывают стены НСП, а сотрудникам приходится тратить время и средства на закрашивание надписей. Только за три месяца этого года сотрудники цеха насосных станций закрасили граффити на 17 объектах. Если не сделать этого вовремя, компания-владелец получает штраф за нарушение городских правил благоустройства. И неважно, что надпись нанесли другие люди, таков закон.

Нарушением правил является даже информация для жителей, которую часто стремятся разместить на стенах НСП представители УК, ТСЖ, районных администраций. Не нужно вмешиваться в работу насосных станций, пытаться их "украсить" или превратить в доски объявлений!

При этом сами хулиганы практически ничем не рискуют, кроме небольшого штрафа. "РКС-Самара" выступили с инициативой о введении уголовной ответственности за причинение вреда имуществу нанесением граффити. Сейчас идёт сбор голосов в поддержку этой инициативы. Каждый может вспомнить ситуацию, когда уродливые надписи портили городской пейзаж, возмущали жителей. Не оставайтесь в стороне. Поддержите инициативу. Уголовное наказание может остановить вандалов и заставит родителей внимательнее следить за детьми.

Голосование проходит на сайте roi.ru.