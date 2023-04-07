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ЖКХ и благоустройство Общество

Для жителей Куйбышевского района сняли ограничения на пользование канализацией

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К утру 7 апреля работы на канализационных насосных станциях на Красном Кряжке завершили, ограничения пользованием системой водоотведения сняты, сообщает "РКС-Самара".

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Напомним, технологический отказ на линии водоотведения в Куйбышевском районе, которая находится на обслуживании у АО "Водные технологии", возник в ночь на 5 апреля. Повреждение вывело из строя КНС, ещё четыре КНС пришлось отключить, сам коллектор оказался забит щебнем.

Ремонтно-восстановительные работы велись круглосуточно, сотрудники "РКС-Самара" оказывали помощь компании "Водные технологии". Сейчас все канализационные насосные станции работают в штатном режиме.

Работы по восстановлению коллектора и замене трубы продолжаются.

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