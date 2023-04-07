Для жителей Куйбышевского района сняли ограничения на пользование канализацией

К утру 7 апреля работы на канализационных насосных станциях на Красном Кряжке завершили, ограничения пользованием системой водоотведения сняты, сообщает "РКС-Самара".
Напомним, технологический отказ на линии водоотведения в Куйбышевском районе, которая находится на обслуживании у АО "Водные технологии", возник в ночь на 5 апреля. Повреждение вывело из строя КНС, ещё четыре КНС пришлось отключить, сам коллектор оказался забит щебнем.
Ремонтно-восстановительные работы велись круглосуточно, сотрудники "РКС-Самара" оказывали помощь компании "Водные технологии". Сейчас все канализационные насосные станции работают в штатном режиме.
Работы по восстановлению коллектора и замене трубы продолжаются.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!