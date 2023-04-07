Для жителей Куйбышевского района сняли ограничения на пользование канализацией

К утру 7 апреля работы на канализационных насосных станциях на Красном Кряжке завершили, ограничения пользованием системой водоотведения сняты, сообщает "РКС-Самара".

Напомним, технологический отказ на линии водоотведения в Куйбышевском районе, которая находится на обслуживании у АО "Водные технологии", возник в ночь на 5 апреля. Повреждение вывело из строя КНС, ещё четыре КНС пришлось отключить, сам коллектор оказался забит щебнем.

Ремонтно-восстановительные работы велись круглосуточно, сотрудники "РКС-Самара" оказывали помощь компании "Водные технологии". Сейчас все канализационные насосные станции работают в штатном режиме.

Работы по восстановлению коллектора и замене трубы продолжаются.