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ЖКХ и благоустройство Общество

Жителей Куйбышевского района просят сократить пользование канализацией из-за ремонта коллектора

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 5 апреля произошёл технологический отказ на канализационном коллекторе в районе ул. Красный Кряжок в Куйбышевском районе, сообщает пресс-служба "РКС-Самара". Прибывшая на место дежурная бригада обнаружила, что вышли из строя насосы на канализационной насосной станции (КНС), которая находится на обслуживании у АО "Водные технологии", а сам коллектор забит щебнем.

"Сейчас на месте технологического отказа ведутся ремонтно-восстановительные работы, сотрудники "РКС-Самара" оказывают помощь компании "Водные технологии". Ситуация осложнена тем, что отключить коллектор невозможно, бригадам приходится работать при непрерывном потоке канализационных стоков. Ведётся частичная перекачка мобильными насосными установками. Специалистам цеха эксплуатации канализации предстоит разобрать насосные агрегаты на КНС, прочистить их и установить обратно", — уточняют в компании.

Ресурсная компания и администрация Куйбышевского района обращаются к жителям посёлков 113 км и 116 км с просьбой по возможности временно сократить использование канализации (меньше сливать и смывать воду в раковину, ванну и унитаз), чтобы уменьшить объём водоотведения в сеть. Чем больше людей откликнется на эту просьбу, тем быстрее будет очищен коллектор и завершены работы.

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