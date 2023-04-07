Жители Самарской области могут стать лучшими управленцами страны

Пятый юбилейный конкурс управленцев "Лидеры России" стартовал 4 апреля. Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" для руководителей из России и зарубежья.

Для участников проекта это возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны.

Для того, чтобы принять участие в проекте необходим управленческий опыт от двух лет, к конкурсу допускаются граждане России и иностранцы в возрасте до 55 лет. Регистрация проходит на официальном сайте лидерыроссии.рф, она продлится до 14 мая. Участие в конкурсе бесплатное. Впервые каждый участник получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления сразу после заполнения анкеты.

Как рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, в мае 2023 года исполнится 5 лет с момента создания платформы "Россия - страна возможностей". Одно из главных событий юбилейного года - старт пятого сезона флагманского конкурса "Лидеры России", именно с него начиналась работа всей платформы.

"За все время на участие в проекте было подано более 840 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Ежегодно мы внимательно анализируем обратную связь от выпускников конкурса и вместе с наблюдательным и экспертным советами "Лидеров России" стараемся сделать проект еще интереснее и полезнее для наших участников, - отметил Алексей Комиссаров. - Надеюсь, что пятый сезон конкурса станет новым интересным вызовом для всех, кто хочет большего на своем карьерном пути, кто хочет углубить и масштабировать свои навыки, участвовать в решении важнейших задач своей страны".

Конкурс проводится на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты.

Конкурсанты смогут проявить себя во многих ключевых для региона сферах: бизнес, государственное управление, промышленность, информационные технологии, наука и образование, здравоохранение, строительство и ЖКХ, сельское хозяйство, коммуникации и маркетинг и другие. В этом году добавлен региональный этап, в котором конкурсанты сформируют управленческие команды региона и будут решать социально значимые задачи, обозначенные главой региона. Команды, которые покажут наилучший результат получат возможность пообщаться с губернатором на личной встрече.

Среди призов конкурса - грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа известных российских управленцев, а также карьерные консультации.