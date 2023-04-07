16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей

Банки Финансы

Генеральным директором ВТБ Лизинг назначен Антон Мусатов

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Группу компаний ВТБ Лизинг возглавил Антон Мусатов, который более 10 лет занимал должность генерального директора ВТБ Факторинг (ГК), одной из дочерних структур компаний группы ВТБ. В его задачи будет входить дальнейшее расширение бизнеса и сферы применения лизинга, внедрение новых решений и дополнительных услуг с целью повышения бизнес-показателей клиентов, увеличение доходов лизингового бизнеса ВТБ, в том числе за счет синергии, развития кросс-продаж и партнёрства в группе.

"Новое назначение — это комплексные задачи, которые предстоит решать. Главным образом это дальнейший рост объемов бизнеса, продолжение повышения технологичности и клиентского опыта как в сегменте автолизинга, так и корпоративных сегментах, расширение практики применения лизинга в новых и смежных рыночных нишах. В приоритете — развитие цифровизации продуктов, улучшение клиентского опыта, совершенствование процессов для повышения удовлетворённости клиентов продуктами и взаимодействием с ВТБ Лизинг, адаптация бизнес-процессов к изменениям на рынке и внешним вызовам. Достижению этих целей в том числе будет способствовать применение в лизинге успешных практик и подходов к развитию и трансформации рынка факторинга, который мы использовали в сегменте коммерческого финансирования, где группа ВТБ уже более десяти лет является главным поставщиком инноваций и законодателем трендов", — отметил Антон Мусатов.

Антон Мусатов возглавлял ВТБ Факторинг с 2012 года. В компании была выстроена эффективная бизнес-модель, способствующая достижению высоких результатов деятельности и добавленной ценности для клиентов — за десять лет ВТБ Факторинг показал десятикратный рост объёмов бизнеса, доля рынка по полученному вознаграждению от клиентов в среднем составляла около 40%. Под его руководством были разработаны и впервые выпущены на рынок продукты, которые впоследствии обеспечили рост всего рынка факторинга: Supply Chain Finance (SCF, Агентский факторинг), ABL-финансирование материальных активов, долгосрочный ESG-факторинг, инвойс-дискаунтинг, партнёрские проекты в совместных компаниях, совершена первая в России сделка с использованием ЦФА под обеспечение денежных требований.

Генеральным директором ВТБ Факторинг (ГК) назначен Игорь Внуков, ранее возглавлявший дирекцию по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

Сергей Клюшников, возглавлявший ВТБ Лизинг с марта 2022 года, продолжит работу в Группе ВТБ Лизинг в роли финансового директора и сосредоточится на вопросах финансового планирования и достижения стратегических целей компании, а также повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30