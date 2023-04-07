Еще 13 стартапов получили статус резидента "Жигулевской долины"

Экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова на днях прошел в технопарке "Жигулевская долина". По его итогам инновационная площадка региона пополнится 13-ю новыми резидентами.

Направления, по которым будут реализованы проекты новых резидентов, охватывают самые разные отрасли: беспилотные авиационные системы и технологическое оборудование для оснащения тепличных комплексов, модульные функциональные протезы и нанотехнологичные модификаторы, системы управления силовыми трансформаторами и автоматизации труда колл-центров.

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом — важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

В статусе резидента "Жигулёвской долины" технологические стартапы получают возможность воспользоваться широким спектром мер государственной поддержки. Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию"; руководитель технопарка Александр Сергиенко — региональный представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами.

"Технопарк "Жигулевская долина" — ключевая площадка Самарской области для выращивания инновационных стартапов. Мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для высокотехнологичного бизнеса. Сегодня в технопарке развивается более 290 компаний, которые создали свыше 2200 рабочих мест. Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все возможности, которые создаются для них как на уровне региона, так и всей страны в целом", — сказал Дмитрий Богданов.

Компании-резиденты получают возможность на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях и проводить свои мероприятия в одном из лучших конгресс-центров региона. Информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги — вот лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка. Каждый стартап здесь курирует проектный менеджер, который помогает подобрать оптимальные меры поддержки, необходимые для развития проекта.

"Наша команда с другим проектом уже является резидентом "Жигулевской долине", — прокомментировал Иван Петров, директор ООО "АИРА Флот", которое получило статус резидента технопарка с проектом по разработке и выводу на рынок автоматизированной мобильной платформы для мониторинга водных ресурсов. — Работая над ним, мы получили одобрение "Сколково" и в дальнейшем планируем также стать его резидентом. Технопарк оказывает большую помощь в выращивании стартапов. Развивая новый проект, мы планируем воспользоваться всеми мерами поддержки, которые будут нам доступны. Нас интересует и информационное продвижение нашей деятельности, и помощь в поиске инвесторов, и взаимодействие с фондом "Сколково".

Анна Ромаданова, директор ООО "УЛЬТРА ХАРВЕСТ", реализующего проект по разработке биологически активного комплексного состава на основе водорастворимого экологически безопасного полимера: "Мы стали резидентом технопарка, потому что очень хотим развиваться вместе с "Жигулёвской долиной" и находиться в сообществе предпринимателей Самарской области. Поддержка важна для любого проекта, а в наши времена она особенно актуальна".

Алексей Ненашев, директор ООО "ТХЕООЛ", реализующего проект по разработке децентрализованного, безсерверного приватного Web-hosting с подсистемой облачных вычислений и системой платежей и биллинга на технологии распределенных реестров: "Мы сейчас стараемся максимально влиться в процесс взращивания национальной IT-отрасли, запущенный правительством. В прошлом году нами получен грант от Фонда поддержки инноваций, в марте текущего года мы вошли в реестр аккредитованных IT-компаний. Резидентство в технопарке, как часть этого процесса, открывает нам доступ к широкому спектру мер поддержки и к большому сообществу потенциальных партнеров".

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906