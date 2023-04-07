В Тольятти соберутся представители технопарков и ОЭЗ России

21 апреля в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" пройдет ежегодное собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России — АКИТ.

"В этом году мы соберёмся в Тольятти, где будем не только обсуждать план развития Ассоциации, но и обменяемся опытом, поделимся результатами. Вместе подумаем, как повысить инвестиционную привлекательность каждого члена АКИТ РФ, — сказал Андрей Шпиленко, директор Ассоциации. — Ежегодное собрание — это уникальная возможность встретиться и пообщаться одновременно со всеми коллегами. Кроме того, в мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти".

По традиции мероприятие посетят около 100 компаний. Среди вопросов, которые будут обсуждаться на собрании, — утверждение плана мероприятий и разработка стратегии развития Ассоциации на период до 2024 года.

Самарская область нередко выступает площадкой для проведения крупнейших федеральных мероприятий. В регионе, благодаря системной работе областного Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, созданы все условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса, особенно в стратегически важных отраслях.

"По уровню инновационной активности организаций мы входим в первую пятерку среди субъектов РФ. На территории области действует один из наиболее эффективных технопарков страны — "Жигулевская долина". Особая экономическая зона "Тольятти" из года в год занимает позиции в топе наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Активно развивается сеть индустриальных парков. Мы рады принять собрание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, поделиться накопленными практиками и ещё теснее наладить взаимодействие с другими регионами", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России — это ведущая общественно-деловая организация страны, которая работает более 10 лет и объединяет объекты технологической и промышленной инфраструктуры. Среди её участников — более 110 членов из 50 субъектов Российской Федерации: от Калининграда до Дальнего Востока. Таким образом, Ассоциация представляет почти 4 тысячи организаций, которые входят в состав промышленных кластеров, промышленных технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон и других объединений. По состоянию на конец 2022 года на предприятиях членов АКИТ РФ работает более 370 тысяч человек, а совокупный объем выпускаемой продукции приближается к 1,5 триллиона рублей.

"Жигулевская долина" сегодня — это большая экосистема поддержки инноваций в нашем регионе, и одним из её ключевых элементов является технопарк, — прокомментировал директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. — Организация работы с инновационными разработками получила высокую оценку на федеральном уровне: по итогам 2022 года мы признаны лучшим региональным оператором фонда "Сколково", а также наиболее привлекательной региональной площадкой для реализации инвестиционных проектов. Поэтому, безусловно, мы будем делиться лучшими практиками с нашими партнёрами".