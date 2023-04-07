Самарская область удерживает лидерские позиции в реализации нацпроектов и выполнении госпрограмм

В четверг, 6 апреля, в Самарской области началось двухдневное расширенное выездное совещание с участием глав муниципалитетов и министров областного правительства. Участники встречи обсудили итоги прошедшего года и подробно рассмотрели планы на период 2023–2025 годов.

Приветствуя участников совещания, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил: "Самарская область является одним из лидеров в стране по исполнению показателей нацпроектов. Сегодня у нас есть статистические данные, которые позволяют уверенно говорить о том, что итоги года были однозначно позитивными. Мы добились достижения всех целевых задач, которые перед собой ставили. Сегодня нам необходимо подробно обсудить планы на текущий год и трехлетний период. Задач очень много, они касаются ввода крупных объектов, социальной сферы, здравоохранения, образования. По всем ним есть подробные планы реализации, все они обеспечены финансированием и будут, безусловно, выполнены".

Председатель областного правительства добавил, что Самарская область принимает участие в реализации 14 национальных проектов, и по исполнению 11 из них, в соответствии с методиками мониторинга федерального центра, находится в "зеленой зоне", то есть выполняет показатели с опережением и точно в срок. Это один из самых высоких результатов в стране: как по количеству программ, так по уровню их исполнения.

По информации заместителя председателя правительства Натальи Катиной, в минувшем году реализовывалось 49 федеральных проектов, было исполнено 148 показателей, введено в эксплуатацию 68 объектов капитального строительства.

В рамках реализации 14 национальных проектов было привлечено свыше 97,5 млрд рублей. Введен 1,881 млн кв. м жилья, 5 123 человека переселено из аварийного жилого фонда.

Приведено в нормативное состояние 117 участков дорог общей протяженностью 494 км. По показателям, связанным с мерами поддержки предприятий среднего и малого бизнеса, регион вышел на лидерские позиции стране. На совещании также были объявлены итоги ежегодного рейтинга муниципалитетов по исполнению показателей национальных проектов, поставлены задачи по целевым показателям исполнения нацпроектов на текущий год, обсуждались инструменты и методики, которые позволят региону вновь продемонстрировать высокий результат.

Как отметил в своем докладе Николай Плаксин, за ближайшие три года - с 2023 по 2025 - в Самарской области планируют ввести в эксплуатацию более 6,62 млн кв. м жилья. Из них 2,192 млн кв. м - до конца текущего года и по 2,214 млн кв. м - в 2024 и 2025 годах.

Общее количество крупных социальных и инфраструктурных объектов, которые намерены ввести в текущем году после капитального строительства, капительного ремонта, реконструкции или модернизации - 107. Среди них - 14 домов культуры (капремонт), шесть школ (капитальное строительство), детский сад, 52 объекта здравоохранения, спортивный объект (крытый футбольный манеж) и пансионат для ветеранов труда в селе Высокое Пестравского района.

Впечатляющих результатов достиг регион в реализации федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" - составляющих национального проекта "Экология". До 1 января 2023 года введено в эксплуатацию семь очистных сооружений общей мощностью 59 млн куб. м стоков в год.

На текущий год планы еще более масштабные - 11 объектов очистки сточных вод мощностью 268 миллионов кубических метров. Общий объем финансирования - 3,4 млрд рублей.

В рамках программы "Чистая вода" планируют в текущем году ввести восемь объектов водоснабжения - водозаборов, водоводов, насосных станций в городах и муниципальных районах Самарской области. Выполнение мероприятий программы позволит до конца года дополнительно обеспечить качественной питьевой водой свыше 65 тысяч человек.

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроены 649 общественных и 1245 дворовых территорий. В прошлом году сразу семь муниципальных образований Самарской области одержали победу в конкурсе лучших проектов по благоустройству малых городов. Такой результат - рекордный для региона за все время действия программы. Эти проекты будут реализованы в текущем году.

Правительство региона планирует наращивать усилия по формированию благоприятного инвестиционного климата, продолжит поддерживать аграрный сектор и помогать предприятиям малого бизнеса, развивать производственную базу моногородов.

Председатель областного правительства указал министрам на необходимость активного взаимодействия с федеральным центром, использования тех механизмов развития территорий, которые разрабатывает и предлагает Правительство Российской Федерации. Большая ответственность лежит также на муниципалитетах: это анализ потребностей территорий, проектирование необходимых объектов, активное участие в формировании заявок и оперативная подготовка проектно-сметной документации.

Особое внимание в этом году - мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На совещании подробно обсудили исполнение Указа президента Российской Федерации Владимира Путина "О создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

По оценке министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой, те меры поддержки участников СВО, которые реализуются в регионе сегодня, органично дополнят работу фонда. Министр рассказала, что сейчас активно идет подготовка к открытию отделений фонда в муниципальных образованиях региона. Напомним, по поручению Президента они должны заработать до 1 июня. Основными направлениями помощи защитникам станут социальная поддержка, медицинская помощь и поощрение общественных инициатив.