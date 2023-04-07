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Суды Происшествия

Кассационный суд не изменил наказание экс-начальнику отдела УГРО из Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 апреля, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный бывшим начальнику отдела угро Владимиру Шапшову и старшим оперуполномоченным Александру Атаулову и Сергею Тарасенко. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Автозаводский районный суд признал экс-полицейских виновными в получении взятки. В августе 2017 г. сотрудники полиции получили от задержанного 150 тыс. рублей. За это они должны были "закрыть глаза" на незаконные действия.

В суде экс-правоохранители не признали вину. В итоге Владимиру Шапшову и Александру Атаулову суд и назначил по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и на три года лишил права представлять власть на госслужбе и в органах местного самоуправления. Сергей Тарасенко получил пять лет колонии строгого режима и аналогичное ограничение на два года.

30 ноября 2022 г. Самарский областный суд изменил в части формулировок дополнительных наказаний — лишила подсудимых прав на те же сроки занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также Шапшова лишили звания "майор полиции", Атаулова — звания "капитан полиции" и Тарасенко — звания "старший лейтенант полиции".

Затем приговор и апелляционное определение обжалованы Шапшовым, Атауловым и тремя адвокатами. Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Шапшова Василий Гурко, кассационный суд незначительно изменил формулировку обвинения, но ранее назначенные наказания оставил без изменения.

Адвокат Василий Гурко также рассказал, что они с подзащитным планируют обжаловать вынесенные судебные акты в Верховном Суде РФ, поскольку, по его мнению, доводы приводимые в защиту Шапшова суды не рассмотрели.

Ранее — 30 октября 2019 г. по этому уголовному делу вынес приговор Автозаводский районный суд Тольятти. Троих подсудимых признали виновными в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Тогда суд назначил Шапшову два года лишения свободы, Атауловум — год и 10 месяцев и Тарасенко — полтора года колонии общего режима. При этом суд посчитал назначенные сроки уже отбытыми под стражей и под домашним арестом.

5 июня 2020 г. Самарский областной суд отменил приговор районного суда и направил уголовное дело на новое разбирательство в тот же суд. 21 июля 2022 г. подсудимым внесли новый приговор, который сейчас обжалуют.

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