Тольяттинский ФК "Акрон" сыграл с красноярским "Енисеем" вничью

В субботу, 8 апреля, тольяттинский "Акрон" на своем поле в большинстве не смог удержать победу над красноярским "Енисеем" в рамках 26-го тура Первой лиги.
Встреча в Жигулевске на стадионе "Кристалл" завершилась со счетом 1:1 (1:0). В добавленное к первому тайму время Сергей Макаров вывел тольяттинцев вперед - 1:0, после чего соперники отправились на перерыв.
В самом начале второго тайма вторую желтую карточку получил Денис Самойлов, и у "Енисея" на поле осталось 10 игроков. Несмотря на это, сибирякам удалось уйти от поражения благодаря голу Андрея Окладникова на 70-й минуте - 1:1.
Во время игры голкипер "Енисея" Евгений Ставер отбил два пенальти.
По итогам 26 туров Первой лиги "Енисей" с 44 очками занимает третье место в таблице, имея одинаковые показатели с "Аланией". "Акрон" набрал 34 очка и замыкает десятку сильнейших клубов турнира.
"Акрон" 1:1 "Енисей"
Голы: Макаров, 45+3 - Окладников, 70.
Удаление: Самойлов, 46.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?