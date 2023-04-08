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Футбол Спорт

Тольяттинский ФК "Акрон" сыграл с красноярским "Енисеем" вничью

ЖИГУЛЕВСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 апреля, тольяттинский "Акрон" на своем поле в большинстве не смог удержать победу над красноярским "Енисеем" в рамках 26-го тура Первой лиги.

Фото: ФК Акрон

Встреча в Жигулевске на стадионе "Кристалл" завершилась со счетом 1:1 (1:0). В добавленное к первому тайму время Сергей Макаров вывел тольяттинцев вперед - 1:0, после чего соперники отправились на перерыв.

В самом начале второго тайма вторую желтую карточку получил Денис Самойлов, и у "Енисея" на поле осталось 10 игроков. Несмотря на это, сибирякам удалось уйти от поражения благодаря голу Андрея Окладникова на 70-й минуте - 1:1.

Во время игры голкипер "Енисея" Евгений Ставер отбил два пенальти.

По итогам 26 туров Первой лиги "Енисей" с 44 очками занимает третье место в таблице, имея одинаковые показатели с "Аланией". "Акрон" набрал 34 очка и замыкает десятку сильнейших клубов турнира.

"Акрон" 1:1 "Енисей"
Голы: Макаров, 45+3 - Окладников, 70.
Удаление: Самойлов, 46.

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