"Крылья Советов" в гостях обыграли "Сочи"

В воскресенье, 9 апреля, в Сочи прошел матч 22 тура МИР РПЛ между "Сочи" и "Крыльями Советов". В гостях самарцы открыли счет на 52-й минуте встречи, сообщает официальный сайт клуба.

Гол организовали три защитника. После подачи углового Гленном Бейлом с передачи Романа Евгеньева отличился Илья Гапанов - 0:1.

На 73-й минуте игры Юрий Горшков навесил в штрафную, и Фернандо Костанца головой переправил мяч в сетку - 0:2.

За три минуты до конца матча хозяева поля сократили разрыв в счете: отличился Кристиан Нобоа - 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Химки". Игра 23 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 15 апреля, в 15:00.