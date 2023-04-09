Тольяттинец умер в поезде, возвращаясь из Санкт-Петербурга

В воскресенье, 9 апреля, на станции "Сызрань-1" с пассажирского поезда сняли труп молодого мужчины. Об этом ЧП сообщили сразу несколько источников.

Как пишет КТВ-Луч, по словам одного из собеседников, тело 35-летнего пассажира обнаружили в плацкартном вагоне поезда из Санкт-Петербурга. Известно, что погибшим оказался житель Тольятти, который возвращался домой. В плацкарте его нашли уже мертвым.

На месте ЧП работали правоохранители и медики. Прибывшие врачи смогли только констатировать смерть пассажира.

Причину смерти предстоит установить медэкспертам.