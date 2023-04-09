Тольяттинец умер в поезде, возвращаясь из Санкт-Петербурга

В воскресенье, 9 апреля, на станции "Сызрань-1" с пассажирского поезда сняли труп молодого мужчины. Об этом ЧП сообщили сразу несколько источников.
Как пишет КТВ-Луч, по словам одного из собеседников, тело 35-летнего пассажира обнаружили в плацкартном вагоне поезда из Санкт-Петербурга. Известно, что погибшим оказался житель Тольятти, который возвращался домой. В плацкарте его нашли уже мертвым.
На месте ЧП работали правоохранители и медики. Прибывшие врачи смогли только констатировать смерть пассажира.
Причину смерти предстоит установить медэкспертам.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!