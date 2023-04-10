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Спорт

Самарские спортсменки завоевали пять медалей на соревнованиях по спортивному ориентированию

ГЕЛЕНДЖИК. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Геленджике завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Черное море — 2023". В соревнованиях приняли участие около двух тысяч спортсменов. По итогам турнира спортсмены Самарского региона завоевали пять наград.

Фото: Министерство спорта Самарской области

На Кубке России "золото" и "серебро" взяла Анна Дворянская в дисциплинах "кросс-классика-общий старт, женщины-элита" и "кросс-классика 35, женщины-элита" соответственно.

На Всероссийских соревнованиях золотую медаль взяла Виктория Корнетова (кросс-многодневный, девушки до 16 лет) и две "бронзы" у Анна Дворянской (кросс-многодневный, женщины-элита) и Елены Балахонкиной (кросс-многодневный, женщины до 35 лет).

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