Самарские спортсменки завоевали пять медалей на соревнованиях по спортивному ориентированию

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В Геленджике завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Черное море — 2023". В соревнованиях приняли участие около двух тысяч спортсменов. По итогам турнира спортсмены Самарского региона завоевали пять наград.

Фото: Министерство спорта Самарской области