Самарские спортсменки завоевали пять медалей на соревнованиях по спортивному ориентированию

В Геленджике завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Черное море — 2023". В соревнованиях приняли участие около двух тысяч спортсменов. По итогам турнира спортсмены Самарского региона завоевали пять наград.
На Кубке России "золото" и "серебро" взяла Анна Дворянская в дисциплинах "кросс-классика-общий старт, женщины-элита" и "кросс-классика 35, женщины-элита" соответственно.
На Всероссийских соревнованиях золотую медаль взяла Виктория Корнетова (кросс-многодневный, девушки до 16 лет) и две "бронзы" у Анна Дворянской (кросс-многодневный, женщины-элита) и Елены Балахонкиной (кросс-многодневный, женщины до 35 лет).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
Отличное решение!