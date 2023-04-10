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АО "Транснефть - Приволга" в первом квартале выполнило свыше 10 тысяч исследований компонентов окружающей среды

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля АО "Транснефть - Приволга" за первый квартал текущего года. Специалисты лабораторий эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) предприятия выполнили более 10 тыс. экологических анализов, в том числе 8,5 тыс. анализов воды, 1,2 тыс. — воздуха, 378 — почвы. Результаты исследований неизменно подтверждали соответствие деятельности установленным нормативам в сфере экологической безопасности.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В структуре предприятия функционируют четыре аккредитованных лаборатории эколого-аналитического контроля. Они оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами.

Согласно утвержденным графикам специалисты проводят широкий спектр испытаний атмосферного воздуха, подземных, природных и сточных вод, почвы в зоне расположения производственных объектов. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

АО "Транснефть - Приволга" ведет непрерывную работу по минимизации воздействия производственных процессов на окружающую среду. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов, внедряются современные экологичные технологии и оборудование.

Так, в плане на 2023–2025 год — строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции "Кузьмичи" Волгоградского РНУ. В настоящее время проводятся подготовительные работы на объекте. Реализация комплекса мероприятий позволит повысить качество процесса очистки.

АО "Транснефть - Приволга" отмечает в 2023 году свое 70-летие. Предприятие осуществляет эксплуатацию сети магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и в Республике Татарстан. В числе главных приоритетов деятельности — экологическая безопасность и рациональное природопользование, проведение эколого-аналитического мониторинга, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль и контроль работоспособности природоохранного оборудования.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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