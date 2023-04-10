Подведены итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля АО "Транснефть - Приволга" за первый квартал текущего года. Специалисты лабораторий эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) предприятия выполнили более 10 тыс. экологических анализов, в том числе 8,5 тыс. анализов воды, 1,2 тыс. — воздуха, 378 — почвы. Результаты исследований неизменно подтверждали соответствие деятельности установленным нормативам в сфере экологической безопасности.

В структуре предприятия функционируют четыре аккредитованных лаборатории эколого-аналитического контроля. Они оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами.

Согласно утвержденным графикам специалисты проводят широкий спектр испытаний атмосферного воздуха, подземных, природных и сточных вод, почвы в зоне расположения производственных объектов. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

АО "Транснефть - Приволга" ведет непрерывную работу по минимизации воздействия производственных процессов на окружающую среду. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов, внедряются современные экологичные технологии и оборудование.

Так, в плане на 2023–2025 год — строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на линейной производственно-диспетчерской станции "Кузьмичи" Волгоградского РНУ. В настоящее время проводятся подготовительные работы на объекте. Реализация комплекса мероприятий позволит повысить качество процесса очистки.