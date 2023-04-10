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Более четверти россиян считают покупку недвижимости лучшей инвестицией

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди наиболее выгодных способов вложения денег у россиян сейчас — приобретение жилья или земельного участка, покупка валюты и вклады в банке, выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе совместного опроса.

62% россиян согласны с утверждением, что финансовые вложения в недвижимость являются хорошим инструментом инвестирования, поскольку стоимость такой собственности только растет. В прошлом году это утверждение поддерживало 76% респондентов.

65% (против 70% в 2022 году) видят в покупке недвижимости хорошую возможность в дальнейшем получать доход за счет ее сдачи в аренду. При этом 42% опрошенных считают, что это не лучший способ инвестирования, поскольку срок окупаемости вложенных средств достаточно долгий. Для сравнения, в 2022 году такого мнения придерживались только 18% россиян.

28% россиян планируют покупать недвижимость в ближайшее время. Еще треть собирались, но решили отложить покупку из-за неопределенной экономической ситуации.

Основные причины, по которым россияне хотят купить жилье:

  • для сдачи в аренду, чтобы иметь дополнительный доход — 42%;
  • чтобы переехать в другой район или город — 17%;
  • улучшить жилищные условия — 16%;
  • вложить деньги, чтобы сохранить сбережения — 14%.

Доля тех, кто рассматривает приобретение жилья как вложение средств для сохранения сбережений, увеличилась по сравнению с 2022 годом на 6 процентных пунктов.

Полная сумма для покупки недвижимости есть только у 17% опрошенных. Остальные дополнительно будут брать ипотеку (46%), потребительский кредит (24%) или в долг у близких (8%).

Главным минусом вложения денег в недвижимость 31% россиян назвали немалые дополнительные расходы на содержание жилья (ремонт, налоги, коммунальная плата и прочее). Еще 21% считают, что недвижимость нельзя быстро продать, а 19% опасаются, что с имуществом могут случиться пожар, залив или другие неприятности.

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