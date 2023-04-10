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ВТБ запускает новую дебетовую карту на все случаи жизни

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ с 10 апреля начинает выпускать флагманскую дебетовую карту в новом формате. Карта будет выполнена в лаконичном, современном дизайне и полностью синем цвете. Розничным клиентам продукт позволит получать полный спектр финансовых услуг, необходимых для повседневной жизни. Новые клиенты банка, оформившие карту, в рамках специальных условий получат за первую покупку по ней 1000 рублей.

В рамках новой концепции обновленная дебетовая карта ВТБ становится важным финансовым инструментом на каждый день. Независимо от этапа жизни и возраста пользователь сможет найти для себя выгодные и удобные сервисы, отвечающие его потребностям на текущем жизненном отрезке, будь то учеба или взрослая жизнь.

В первую очередь карта с обновленным дизайном появится при заказе на сайте банка, а текущие клиенты смогут выпустить цифровую карту в синем цвете в любой момент в ВТБ Онлайн.

Всем держателям дебетовых карт ВТБ доступно не только бесплатное обслуживание без каких-либо дополнительных условий, но и онлайн-оплата без комиссий услуг ЖКХ и образовательных учреждений, бесплатные переводы по номеру телефона в другой банк до 100 000 рублей ежемесячно, почти до 20 тысяч банкоматов по всей стране. В рамках программы лояльности клиенты получат от ВТБ до 30% кешбэка от партнеров банка и базовый 2% кешбэк в самых востребованных категориях. В ВТБ Онлайн клиентам доступны удобные сервисы по оплате штрафов, пополнению парковочного счета, расчета социальных пособий и другие сервисы. Пенсионерам ВТБ предоставляет возможность снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии и за свой счет страхует средства от мошенников.

"Сегодня мы полностью обновляем наш флагманский продукт, который получил принципиально новое визуальное решение и концепцию карты на каждый день — карты для жизни. При выборе формата мы решили уйти в сторону лаконичного дизайна и широкого набора финансовых продуктов и сервисов. Владельцам карты будут доступны все привычные услуги daily banking ВТБ, которые так важны в ежедневном формате. Только теперь у наших клиентов будет под рукой еще и стильный инструмент решения повседневных финансовых задач", — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Заказать карту в новом дизайне можно будет как на сайте банка, так и ВТБ Онлайн, оформив ее доставку курьером в 80 городах России. За первую покупку по ней клиенты, впервые получившие карту ВТБ, получат 1000 рублей от банка (при оформлении заявки на карту с 10 апреля по 15 июня 2023 г. и первой покупке в период с 10 апреля по 30 июня 2023 г.). Условия не распространяются на новых зарплатных клиентов. Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

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