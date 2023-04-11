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ВТБ в Самарской области увеличил выдачи автокредитов в два раза

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области за январь–март 2023 года оформил 350 автокредитов более чем на 350 млн рублей, что по объему в два раза выше результатов аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался последний месяц квартала, на который пришлось почти половина всех выдач с начала года — 170 млн рублей. Это в два раза больше, чем результат подразделения в феврале.

Средняя сумма одного автокредита в регионе по итогам квартала составила 1 млн рублей, практически не изменившись по отношению к прошлому году.

В Приволжском федеральном округе в общей сложности с января по март оформлено более 4,7 тыс. автокредитов на общую сумму 4,9 млрд рублей.

Самым востребованным автомобильным брендом в регионе, как и в целом по России, традиционно является Lada — на нее пришлась треть от всех выдач ВТБ в Самарской области в январе–марте. Интерес к китайским брендам в первом квартале вырос в два раза. На долю — Chery, Haval и Omoda — пришлось 12% от всех выдач.

"С начала года мы наблюдаем положительную динамику регионального авторынка, что демонстрируют и наши результаты. Выдачи за январь — март более чем в 2 раза превосходят результаты аналогичного периода прошлого года и по количеству сделок и по объему. Половина всех залоговых сделок ВТБ в Самарской области пришлась в этот период на автомобили с пробегом. Мы ожидаем, что по мере расширения ассортимента брендов новые транспортные средства будут наращивать свои позиции в общих продажах, и рынок вернется к сбалансированным значениям", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

В целом по России ВТБ за январь–март 2023 года оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило итоги аналогичного периода 2022 года.

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