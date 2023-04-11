Тольяттиазот поддержал акцию "Тотальный диктант"

Тольяттиазот присоединился к всероссийской акции "Тотальный диктант", организовав на площадке одноименного Дворца культуры урок грамотности. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

В данной акции компания участвует на протяжении последних четырех лет. Предприятие привлекает не только своих сотрудников и их детей, но и оказывает помощь в проведении экзамена. На этот раз диктант писали представители Совета молодежи ТОАЗа и редакции корпоративного издания "Волжский химик".

Автором текста для диктанта в этом году стал писатель, журналист, номинант премий "Большая книга", "Национальный бестселлер" и "НОС" Василий Авченко. Он предложил рассказ о жизни путешественника и этнографа Владимира Арсеньева. Участники акции писали третью часть, которая называется "Экология по Арсеньеву. Урок третий".

Озвучивала диктант актриса театра "Вариант" Екатерина Ильюк. Проверять работы детей и взрослых будут ведущие эксперты-филологи города. Результаты "Тотального диктанта" участники могут найти на сайте акции после 17 апреля.

Татьяна Клугман, главный редактор газеты "Волжский химик":

— Благодарю волонтёров, которые четвёртый год подряд организуют во Дворце культуры площадку "Тотального диктанта" и собирают единомышленников. С первого же сезона это атмосферное и очень позитивное действо. Химики, учителя, медики, студенты, пенсионеры — всех объединяет русский язык, стремление быть грамотными, проверить себя и узнать что-то новое.