ВТБ запустил выдачу кредитов наличными самозанятым

Теперь самозанятые клиенты могут оформить в ВТБ потребительские кредиты на любые цели с минимальной ставкой от 4,4%. По итогам года объём их выдач может достичь 7 млрд рублей.

Для самозанятых в ВТБ действуют стандартные программы по кредитам наличными, которые идентичны условиям для клиентов, работающих по найму. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей, срок — до 7 лет. Стаж работы при одобрении заявки не учитывается. Оформление кредитов для данной категории заёмщиков доступно в офисах банка и контакт-центре.

Для оформления потребительского кредита самозанятому кроме паспорта необходимо дать ВТБ согласие на получение банком информации о его доходах из ФНС. При желании клиент может указать источники дополнительного дохода.

"ВТБ регулярно обновляет свои продуктовые предложения для клиентов, ориентируясь в первую очередь на их потребности. Банк смог предложить самозанятым выгодные условия по кредитам наличными благодаря налаженной системе обмена данными с ФНС и совершенствованию собственной IT–структуры. Для получения кредита такому заёмщику необходим только паспорт, а сумма и ставка идентичны тем, на которые могут рассчитывать наёмные работники. В скором времени можно будет подать заявку онлайн на сайте банка и оформить кредит в мобильном приложении. Ожидаем, что до конца года объём выдач потребительских кредитов самозанятым достигнет почти 7 млрд рублей", — отметил Евгений Благинин, заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления "Потребительское кредитование" ВТБ.

"Самозанятые занимают все более весомую долю на рынке − в этом статусе работают уже более 7 млн граждан, а в ВТБ за прошлый год число таких клиентов увеличилось в два раза. При низкой налоговой ставке самозанятые получают преимущества перед теми, кто работает без регистрации статуса. Среди них возможность работы с юрлицами, оформление пенсионных и страховых накоплений, ипотеки или автокредита, а теперь еще и кредита наличными. Для растущего сегмента самозанятых ВТБ предлагает эффективные инструменты для упрощенной регистрации и подачи отчетности в ФНС, а также предоставляет налоговый бонус в 10 тысяч рублей новым клиентам", — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

В этом году ВТБ расширяет спектр продуктов для самозанятых, в том числе — в рамках розничного бизнеса. В феврале банк перезапустил ипотеку для самозанятых, смягчив требования к заёмщикам этой категории и увеличив максимальную сумму доступных им средств в полтора раза. Таким образом условия по жилищному кредитованию для них идентичны параметрам для наёмных работников. Подать заявку клиенты могут как онлайн через сайт ВТБ или мобильное приложение, так и в офисах банка или через партнёров, например, застройщиков или риелторов.

С помощью онлайн-сервиса ВТБ для самозанятых пользователи могут дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход", в несколько кликов учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам. В личном кабинете самозанятого можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату. Сервис доступен в интернет и мобильном банке ВТБ Онлайн для физлиц и ВТБ Бизнес и ВТБ Бизнес Lite для предпринимателей.