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Общество

Самарская область вошла в топ-15 регионов по количеству регистраций на участие в конкурсе "Лидеры России"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса "Лидеры России" поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 государства. О промежуточных итогах регистрации рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Конкурс стартовал 4 апреля. Мы внимательно следим за ходом регистрации и видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65% конкурсантов - опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% - участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10% заявок, а участники старше 51 года - 5%", - сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", и. о. ректора президентской Академии Алексей Комиссаров.

Кроме того, он отметил, что регистрации приходят от участников, представляющих различные профессиональные области: более 12% заявок получены от управленцев из сферы промышленности, 8% заявок - от руководителей сферы образования. 7% участников - из отрасли строительства и архитектуры, еще 7% представляют информационные технологии, телекоммуникации и связь, 6% - сферу предпринимательства. 5% заявок поступило от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, еще 5% - из сферы торговли.

"Жители Центральной России традиционно проявляют наибольшую активность - они подали 37% от общего числа заявок. На втором месте - Приволжский федеральный округ (15%). Далее идут Северо-Западный (12%), Уральский (9%), Сибирский (9%), Южный (8%), Северо-Кавказский (4%) и Дальневосточный (4%) федеральные округа. В топ-15 регионов по количеству регистраций за это время вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Калининградская область, Томская область, Самарская область, Ростовская область", - рассказал Алексей Комиссаров и отметил, что российские регионы активно поддерживают конкурс.

В этом сезоне добавлен новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - один из наставников "Лидеров России". Ежегодно он поддерживает и наставляет лучших управленцев страны. Глава региона обратился к жителям с предложением участвовать в пятом юбилейном сезоне федерального конкурса "Лидеры России", подчеркнув, что сегодня перед гражданами страны стоят задачи, требующие предельной внутренней мобилизации, твердости духа, веры в свою Родину.

"Рад тому, что многие участники конкурса "Лидеры России" откликнулись на призыв о помощи братского Донбасса, помогают восстанавливать и экономику, и социальную сферу, возвращая людей к мирной жизни. Благодарен всем, кто своим примером подтверждает, что сегодня наше время: время людей с обостренным чувством справедливости", - отметил губернатор.

Самарская область - в числе лидеров по количеству заявок. В первую же неделю от нашего региона заявились 782 человека, что на текущий момент является вторым результатом по Приволжскому федеральному округу! Подать заявку на участие в пятом конкурсе "Лидеры России" можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф. В Самарской области создан специальный чат для поддержки будущих лидеров.

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